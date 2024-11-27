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В Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с Умеровым

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  • 27.11.2024, 9:47
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В Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с Умеровым

Будут обсуждаться поставки оружия.

Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым прибыла в столицу Южной Кореи, где встретится с президентом страны Юн Сок Йолем. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

Собеседники сообщили, что президент Южной Кореи проведет встречу с украинской делегацией уже в среду, 27 ноября. Также представители Украины планируют провести встречу с главой оборонного ведомства Ким Йон Хюном в тот же день.

По данным СМИ, во время обеих встреч Умеров сообщит разведданные о размещении войск КНДР в России. Также украинская сторона попытается заручиться поддержкой Южной Кореи в сфере военных вопросов.

Журналисты указывают, что украинская делегация также привела «список пожеланий». В нем будут указаны номенклатуры вооружений, в которых нуждаются Силы обороны Украины. Вероятнее всего речь пойдет о зенитных ракетах и артиллерийских системах.

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