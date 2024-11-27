Реставрации в Беларуси осталось на три дня 2 27.11.2024, 9:56

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Фото: director.by

Главному предприятию страны фактически подписали смертный приговор.

Единственное в Беларуси специализированное научно-реставрационное производственное объединение «Белреставрация», которое существует с 1985 года и занимается восстановлением важнейших архитектурных памятников страны, в этом году столкнулось с большими проблемами, ставящими под вопрос его выживание, пишет «Наша Ніва».

6 ноября 2024 года предприятие было внесено в Список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые временно не допускаются к участию в процедурах государственных закупок. Причиной названо то, что «Белреставрация» не выполнила или ненадлежащим образом выполнила договор.

Страница в Списке поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые временно не допускаются к участию в процедурах государственных закупок

Поскольку через процедуру государственных закупок сегодня проходят все государственные организации и предприятия, которые составляют абсолютное большинство заказчиков «Белреставрации», это фактически означает, что реставрационное предприятие останется без работы, когда будут завершены текущие проекты.

В постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли о формировании и ведении списка недобросовестных предприятий не говорится о том, на какой срок в него вносятся предприятия. Но судя по самому списку, предприятия исключаются из него автоматически ровно через два года после внесения. Вряд ли «Белреставрация» сможет продержаться так долго, если не найдет возможности досрочно исключить себя из списка.

Фото: minsknews.by

Ощутимые проблемы в «Белреставрации» наблюдаются уже не первый год. Предприятие, которое в советское время имело филиалы во всех областных городах, сотни специалистов, производственные базы и собственные ресурсы, за три десятилетия независимости пришло в упадок.

«Белреставрация» перестала быть главной проектной организацией в области историко-культурных ценностей, уступив позиции крупным проектным институтам — «Белгоспроекту», «Минскгражданпроекту» и другим. Однако «Белреставрацию» часто привлекают для обслуживания проектных работ и узаконения объемов производителей. Одной из причин потери позиций стало то, что на специалистов давили и заставляли делать это на памятниках архитектуры, с чем они не соглашались и после уходили из «Белреставрации».

Фото: «Гродненская правда»

Однако «Белреставрация» остается важным игроком в своей сфере. Прежде всего благодаря наличию собственного реставрационного производства, которое и приносит предприятию основные деньги. Но и здесь наблюдается утечка мозгов: мастера уходят в частные фирмы, где за ту же работу могут получить в разы больше.

Ситуацию «Белреставрации» ухудшают конфликты с заказчиками. Последние годы тянется конфликт с «Минским наследием», которое выступает заказчиком по исторической застройке Минска. Но причины сегодняшних проблем лежат в конфликте с куда более влиятельной структурой.

Фото: «Новости Гродно»

Точные обстоятельства неизвестны, но конфликт, вероятно, разгорелся вокруг восстановления дворцово-паркового комплекса Воловичей в Святске, который после завершения первого этапа реконструкции был открыт для посетителей прошлым летом.

Заказчиком по объекту выступал санаторий «Озерный», которому исторический комплекс передали после десятилетия запустения. «Озерный», в свою очередь, принадлежит Национальному банку Беларуси.

Журналистам удалось отыскать в базе судов разбирательство между «Белреставрацией» и санаторием «Озерным». 16 мая 2024 года в Экономическом суде Гродненской области прошел суд о расторжении договора между организациями. Очередной суд между ними уже по вопросу подрядного выполнения проектных и поисковых работ состоялся 20 ноября 2024 года в Экономическом суде Минска.

Сегодня в структуру «Белреставрации», кроме головного предприятия, входит еще три филиала: проектный филиал в Минске, «Брестреставрация» и «Брестреставрацияпроект» в Бресте. В целом на предприятии и в его филиалах работает около пятисот человек. Все они останутся без работы на ближайшие два года, если ничего не изменится.

«Белреставрация» остается ведомственным предприятием Министерства культуры, поэтому видно, что окончательно его не дадут уничтожить. Возможно, что найдут лазейку в законодательстве, договорятся на более высоком уровне материнских ведомств и поменяют руководство.

Правда, само включение ведомственного предприятия в список недобросовестных уже само по себе выглядит как результат того, что в высоких кабинетах не смогли сгладить ситуацию и решили пойти на обострение конфликта.

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