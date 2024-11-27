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В Минске под колесами поезда погиб 58-летний мужчина

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  • 27.11.2024, 10:07
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В Минске под колесами поезда погиб 58-летний мужчина

Минчанин шел по железнодорожным путям.

Минчанин погиб под колесами поезда на остановочном пункте «Курасовщина». По данным следствия, мужчина шел по железнодорожным путям, но не успел уйти с дороги перед приближающимся составом, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вечером 26 ноября на остановочном пункте «Курасовщина» в результате наезда поезда смертельно травмирован 58-летний мужчина.

Следователями установлено, что минчанин шел по железнодорожным путям и, когда заметил приближающийся состав, попытался избежать столкновения с ним, но не успел.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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