В Минске под колесами поезда погиб 58-летний мужчина 1 27.11.2024, 10:07

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Минчанин шел по железнодорожным путям.

Минчанин погиб под колесами поезда на остановочном пункте «Курасовщина». По данным следствия, мужчина шел по железнодорожным путям, но не успел уйти с дороги перед приближающимся составом, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вечером 26 ноября на остановочном пункте «Курасовщина» в результате наезда поезда смертельно травмирован 58-летний мужчина.

Следователями установлено, что минчанин шел по железнодорожным путям и, когда заметил приближающийся состав, попытался избежать столкновения с ним, но не успел.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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