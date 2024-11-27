Украинские дроны атаковали артиллерийский полк в Ростовской области РФ 27.11.2024, 10:21

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Взрывы прогремели в нескольких районах.

В ночь на 27 ноября украинские дроны-камикадзе совершили очередную атаку по Ростовской области. Под ударом могло оказаться место базирования 381-го гвардейского артиллерийского полка ВС РФ.

В течение ночи взрывы прогремели в нескольких районах Ростовской области. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, около 01:20 был атакован Мясниковский район, где дислоцируется 381-й гвардейский артиллерийский полк российских оккупантов. Захватчики пытались сбивать БПЛА зенитными ракетами и стрелковым оружием.

Также взрывы были зафиксированы в районе Зернограда Ростовской области. Стоит отметить, что в районе аэропорта местные жители обнаружили обломки беспилотников.

Российские власти в привычной для себя манере сообщают об успешном уничтожении всех БПЛА. По легенде оккупантов, за ночь в небе над ростовской областью было уничтожено 10 БПЛА разного типа.

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