Белорусов шокировали цены в минском ресторане 2 27.11.2024, 10:33

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Больше всего удивил чек за кофе.

Посетитель минского ресторана удивился суммам в чеке и обратился за помощью к соцсетям, чтобы узнать, нормальная ли это стоимость для блюд и напитков. Фото чека он опубликовал в Treads.

Больше всего мужчину удивила цена кофе.

«Минск, капучино по 9 рублей — это нормас?» — спросил он.

Автор фото рассказал, что это чек из ресторана Amo, судя по нему, поход в это заведение обошелся мужчине в 103 рубля. Он добавил, что «многих триггерит кофе, но еще больше яйца».

Пользователи в комментариях тут же принялись сравнивать цены на кофе в других городах Беларуси, некоторых смутила стоимость и других блюд в чеке, особенно омлета:

«Не знаю бел. курс, но почему лосось в два раза дешевле омлета?»

«А что с Беларусью случилось? Вроде бы там было очень дешево, а теперь стало дороже? То цены на такси запостят, то на кофе, раньше приедешь — и «гуляй, рванина», а теперь на так?»

«А что за ресторан? Вкусно? Атмосферно? Удовольствие получили? А как обслуживание? Капучино обычно 6 руб. вроде стоит в кафе. Для хорошего ресторана и 9 руб. — нормальная стоимость, если есть возможность ходить в рестораны. 5 евро кофе в Европе никого же не смущает? При зп 4000, возможно, и выбирать можно поскромнее рестораны. Они тоже есть, и их много».

«Ну, вообще-то да. Это норм цена в Минских рестиках. Не очень понимаю людей, которые возмущаются ценой омлета. Понятно, что он стоит как несколько десятков яиц, но в его стоимость включены не только яйца: работа повара, официанта и даже уборщицы, коммунальные, аренда, сковородки, скатерть, салфетки и даже мыло и крем для рук в уборной. Цену омлета по цене двух яиц и зелени можно получить только дома».

«Цены космос, только для чиновников, программистов, силовиков, профессоров вузов, ведущих хирургов и директоров предприятий! Муж недавно был в Минске по делам и супчик ел за 16 руб., дешевле вообще ничего не было. А салаты 22 руб. и выше? Больно от всего этого».

«Норм, знаю где по 15».

«У меня капуч в кофейне 10 р., норм. Пью каждый день без исключения».

«В Лиде, возле замка какао по 18 р.».

«В Бресте вчера в кофейне видела капучино за 9».

«Абсолютно адекватные цены, если это в хорошем ресторане. А капучино в обычной кофейне 5−7 р.».

«Ребята, вы еще в Бобруйске кофе не пили. Радуйтесь, что хоть за 9 р. у вас есть».

«Я считаю, что это не нормально. Очень дорого, не понимаю, почему они делают таким дорогим кофе. Цена для кофе 4−6 р., не больше».

«Это в рестике? Сойдет. Я капучино купила в забегаловке возле 24-й поликлиники из автомата за 9,4 р.».

«А к омлету вопросов нет? За 34 рубля в омлете яйца должны быть не куриные, а моего бывшего».

«Любопытно, из чьих яиц был омлет за 10 баксов. Для БЕЛАРУСИ ЭТО ДОРОГО. Зато одинокий лосось подозрительно дешев. Капучино на этом фоне интригует даже меньше маффина с бифштексом в составе».

«За кофе цена норм, а вот с омлетом явно какой-то перебор, как, собственно, и с маффином, но это ваше дело».

«Я в Барановичах пила обычный зеленый чай за 8, ну и, конечно, сложно сказать, из чего он был, мне показалось, подорожник чья-то бабушка засушила».

К слову, это не первый посетитель, у которого вызвали недоумение цены в этом ресторане.

Недавно другой житель столицы показал чек оттуда и признался, что его удивила вода за 20 рублей.

«Минск, ресторан Amo, вода — 20 р. Италия, Альберобелло, вода — 3 €. Просто смешно, какую неадекватную наценку делают в Amo», — написал тогда он.

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