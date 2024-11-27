Белорусов шокировали цены в минском ресторане

Белорусов шокировали цены в минском ресторане2
- 27.11.2024, 10:33
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Больше всего удивил чек за кофе.
Посетитель минского ресторана удивился суммам в чеке и обратился за помощью к соцсетям, чтобы узнать, нормальная ли это стоимость для блюд и напитков. Фото чека он опубликовал в Treads.
Больше всего мужчину удивила цена кофе.
«Минск, капучино по 9 рублей — это нормас?» — спросил он.
Автор фото рассказал, что это чек из ресторана Amo, судя по нему, поход в это заведение обошелся мужчине в 103 рубля. Он добавил, что «многих триггерит кофе, но еще больше яйца».
Пользователи в комментариях тут же принялись сравнивать цены на кофе в других городах Беларуси, некоторых смутила стоимость и других блюд в чеке, особенно омлета:
«Не знаю бел. курс, но почему лосось в два раза дешевле омлета?»
«А что с Беларусью случилось? Вроде бы там было очень дешево, а теперь стало дороже? То цены на такси запостят, то на кофе, раньше приедешь — и «гуляй, рванина», а теперь на так?»
«А что за ресторан? Вкусно? Атмосферно? Удовольствие получили? А как обслуживание? Капучино обычно 6 руб. вроде стоит в кафе. Для хорошего ресторана и 9 руб. — нормальная стоимость, если есть возможность ходить в рестораны. 5 евро кофе в Европе никого же не смущает? При зп 4000, возможно, и выбирать можно поскромнее рестораны. Они тоже есть, и их много».
«Ну, вообще-то да. Это норм цена в Минских рестиках. Не очень понимаю людей, которые возмущаются ценой омлета. Понятно, что он стоит как несколько десятков яиц, но в его стоимость включены не только яйца: работа повара, официанта и даже уборщицы, коммунальные, аренда, сковородки, скатерть, салфетки и даже мыло и крем для рук в уборной. Цену омлета по цене двух яиц и зелени можно получить только дома».
«Цены космос, только для чиновников, программистов, силовиков, профессоров вузов, ведущих хирургов и директоров предприятий! Муж недавно был в Минске по делам и супчик ел за 16 руб., дешевле вообще ничего не было. А салаты 22 руб. и выше? Больно от всего этого».
«Норм, знаю где по 15».
«У меня капуч в кофейне 10 р., норм. Пью каждый день без исключения».
«В Лиде, возле замка какао по 18 р.».
«В Бресте вчера в кофейне видела капучино за 9».
«Абсолютно адекватные цены, если это в хорошем ресторане. А капучино в обычной кофейне 5−7 р.».
«Ребята, вы еще в Бобруйске кофе не пили. Радуйтесь, что хоть за 9 р. у вас есть».
«Я считаю, что это не нормально. Очень дорого, не понимаю, почему они делают таким дорогим кофе. Цена для кофе 4−6 р., не больше».
«Это в рестике? Сойдет. Я капучино купила в забегаловке возле 24-й поликлиники из автомата за 9,4 р.».
«А к омлету вопросов нет? За 34 рубля в омлете яйца должны быть не куриные, а моего бывшего».
«Любопытно, из чьих яиц был омлет за 10 баксов. Для БЕЛАРУСИ ЭТО ДОРОГО. Зато одинокий лосось подозрительно дешев. Капучино на этом фоне интригует даже меньше маффина с бифштексом в составе».
«За кофе цена норм, а вот с омлетом явно какой-то перебор, как, собственно, и с маффином, но это ваше дело».
«Я в Барановичах пила обычный зеленый чай за 8, ну и, конечно, сложно сказать, из чего он был, мне показалось, подорожник чья-то бабушка засушила».
К слову, это не первый посетитель, у которого вызвали недоумение цены в этом ресторане.
Недавно другой житель столицы показал чек оттуда и признался, что его удивила вода за 20 рублей.
«Минск, ресторан Amo, вода — 20 р. Италия, Альберобелло, вода — 3 €. Просто смешно, какую неадекватную наценку делают в Amo», — написал тогда он.