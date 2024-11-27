Скабеева в панике завила о вводе французских войск в Украину 27.11.2024, 11:00

Под видом бригады ВСУ «Анна Киевская».

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Франция приобщит свою армию к войне в Украине под видом бригады ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой сейчас проходят обучение во французских военных учебных центрах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева заявила, что подготовку нового «французского» подразделения контролирует лично министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, и уже в этом году новосозданная бригада присоединится к боевым действиям.

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