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В центре Минска продают двухэтажный клуб

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  • 27.11.2024, 11:16
  • 3,666
В центре Минска продают двухэтажный клуб

Оно находится в здании 1939 года, которое знает каждый минчанин.

На Немиге на торги за долги выставили помещение клуба, которое принадлежит управляющей компании холдинга «Обувь-Луч». Оно находится в здании 1939 года, которое знает каждый минчанин. Информация об аукционе появилась на площадке «БелЮрОбеспечение», пишет Realt.

Здание, в котором находится клуб, находится на Немиге, 30/1. Это возле пересечения в Городским Валом — рядом с «Приорбанком». Вот это место на карте:

Помещение клуба занимает два этажа. Площадь — 636,6 квадрата. А внутри там вот так:

Это помещение выставили на торги в счет погашения долгов собственника — МО ОАО «Луч» (управляющая компания холдинга «Обувь-Луч»).

Начальная цена — 1 164 000 рубля. Это около 335 тысяч долларов по актуальному курсу.

Торги пройдут 10 декабря.

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