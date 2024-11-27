В центре Минска продают двухэтажный клуб

В центре Минска продают двухэтажный клуб3
- 27.11.2024, 11:16
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Оно находится в здании 1939 года, которое знает каждый минчанин.
На Немиге на торги за долги выставили помещение клуба, которое принадлежит управляющей компании холдинга «Обувь-Луч». Оно находится в здании 1939 года, которое знает каждый минчанин. Информация об аукционе появилась на площадке «БелЮрОбеспечение», пишет Realt.
Здание, в котором находится клуб, находится на Немиге, 30/1. Это возле пересечения в Городским Валом — рядом с «Приорбанком». Вот это место на карте:
Помещение клуба занимает два этажа. Площадь — 636,6 квадрата. А внутри там вот так:
Это помещение выставили на торги в счет погашения долгов собственника — МО ОАО «Луч» (управляющая компания холдинга «Обувь-Луч»).
Начальная цена — 1 164 000 рубля. Это около 335 тысяч долларов по актуальному курсу.
Торги пройдут 10 декабря.