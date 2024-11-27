«Здорово оказаться в одной лиге с Криштиану и Месси» 27.11.2024, 11:25

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Роберт Левандовский

Роберт Левандовский прокомментировал свое новое достижение.

Польский форвард вышел на третье место среди бомбардиров в истории Лиги чемпионов, сообщает Sportarena.kz.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский после победы над «Брестом» со счетом 3:0 в 5-м туре Лиги чемпионов высказался о том, что достиг отметки в 100 забитых голов в этом турнире.

В матче с французским клубом 36-летний форвард оформил дубль, забив свои 100-й и 101-й голы в ЛЧ. Ранее достичь отметки в 100 голов в Лиге чемпионов удавалось только Криштиану Роналду (140 мячей) и Лионелю Месси÷ (129 голов).

«Я счастлив. Это хорошее число. Много лет назад я и подумать не мог, что мне удастся забить больше 100 голов в Лиге чемпионов. Здорово оказаться в одной лиге с Криштиану и Месси. Сегодня мы играли как команда и могли забить больше голов во втором тайме. Теперь нам нужно думать о следующих матчах в Лиге чемпионов и Ла Лиге», — заявил Роберт Левандовский.

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