Ситуация на валютном рынке Беларуси продолжает накаляться

Ситуация на валютном рынке Беларуси продолжает накаляться10
- 27.11.2024, 11:26
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Что происходит в обменниках с курсами доллара и евро.
Доллар и евро подорожали 26 ноября на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. В среду, 27-го, американская валюта продолжает рост. На этом фоне курс продажи доллара во всех банках превысил отметку в 3,5 рубля. «Зеркало» посмотрело, в каких финучреждениях выгоднее покупать доллары, а в каких — евро.
Какая ситуация на торгах
Доллар продолжает дорожать на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 ноября. Так, курс американской валюты вырос на 0,73% — до 3,4978 рубля. Данные на 11.02. Торги евро к этому времени не проводились. Российский рубль подешевел на 0,59% — до 3,3098 рубля за 100 российских.
Что происходит в обменниках
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,55 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,505 рубля («Банк Решение»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Сбер Банк», «Статусбанк» — 3,495 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,75 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Приорбанк» (3,68 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,67 рубля.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банке» — 3,301 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,36 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,315 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк»).