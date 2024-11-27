Российский рубль рекордно обвалился с марта 2022 года 8 27.11.2024, 11:33

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Доллар стремительно растет и на торгах в Беларуси.

Курс доллара на международном валютном рынке Форекс превысил 108 российских рублей. Пара доллар/рубль (USD/RUB) выросла 27 ноября на 3,04%, поднявшись до ₽108,7025 по состоянию на 10:42 (по Минску).

Курс американской валюты по отношению к российскому рублю поднялся выше отметки ₽108 впервые за два года и восемь месяцев, в предыдущий раз такое было 16 марта 2022 года, сообщает РБК.

Курс доллара к рублю на межбанковском рынке поднялся на 3,05%, до ₽108,7025. При этом торгующийся на Мосбирже фьючерс на доллар (Si) c поставкой в декабре подорожал на 0,47%, до ₽107 500, что соответствует курсу на уровне ₽107,5.

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 27 ноября, на уровне ₽105,0604, евро — ₽110,4943, юаня — ₽14,4449.

Давление на российский рубль продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Снижение рубля в паре с юанем также стало следствием избыточной ликвидности и страхов того, что американские санкции в отношении «Газпромбанка» на какое-то время приведут к сокращению притока газовой выручки в страну, сообщил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Аналитики Росбанка не исключают, что текущий тренд на ослабление рубля может оказаться устойчивым на горизонте 2025 года на фоне нового витка геополитической напряженности, сложностей с платежами за внешнеэкономическую деятельность и отсутствия достаточных стимулов у властей сдерживать движение курса. Эксперты допускают, что в 2025 году курс юаня (CNY/RUB) может вырасти до ₽15,2, курс доллара к рублю (USD/RUB) — до ₽112 для, а курс евро (EUR/RUB) — до ₽119,8.

Доллар и евро подорожали 26 ноября и на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. В среду, 27-го, американская валюта продолжает рост. На этом фоне курс продажи доллара во всех банках превысил отметку в 3,5 рубля.

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