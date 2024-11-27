Джо Байден помиловал двух индеек перед Днем благодарения 1 27.11.2024, 11:52

Птицы названы в честь официального цветка штата Делавэр, символизирующего стойкость.

Президент США Джо Байден в понедельник помиловал двух индеек по имени Пич (Персик) и Блоссом (Цветок), избавив их от участи стать частью праздничного стола на День благодарения.

Это ежегодная традиция стала последней для демократов, по крайней мере на ближайшие четыре года, в Белом доме, сообщает «Голос Америки».

Индейки, помилованные в этом году, названы в честь официального цветка штата Делавэр, символизирующего стойкость, рассказал Байден гостям, собравшимся на Южной лужайке Белого дома.

«Это событие символизирует официальное начало праздничного сезона здесь, в Вашингтоне. Это также последний для меня раз, в качестве президента, чтобы выразить благодарность. Поэтому позвольте мне сказать вам: это была честь всей моей жизни, и я бесконечно благодарен», — сказал Байден.

Истоки нынешней традиции помилования индеек восходят к президентству Гарри Трумэна в 1947 году. Официальная традиция началась в 1989 году в Белом доме, когда тогдашний президент Джордж Буш-старший впервые официально помиловал индейку на День благодарения.

В четверг миллионы индеек будут запечены в духовках по всей стране, обильно политы соусом и поданы с различными гарнирами, включая такие праздничные блюда, как специальная хлебная начинка, картофель, клюквенный соус и запеканка из зелёной фасоли.

Позже в понедельник Байден отправится на Статен-Айленд в Нью-Йорке для участия в мероприятии «Друзья на День благодарения», в котором примут участие служащие Береговой охраны США.

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