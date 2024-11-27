Джо Байден помиловал двух индеек перед Днем благодарения

Джо Байден помиловал двух индеек перед Днем благодарения1
- 27.11.2024, 11:52
Птицы названы в честь официального цветка штата Делавэр, символизирующего стойкость.
Президент США Джо Байден в понедельник помиловал двух индеек по имени Пич (Персик) и Блоссом (Цветок), избавив их от участи стать частью праздничного стола на День благодарения.
Это ежегодная традиция стала последней для демократов, по крайней мере на ближайшие четыре года, в Белом доме, сообщает «Голос Америки».
Индейки, помилованные в этом году, названы в честь официального цветка штата Делавэр, символизирующего стойкость, рассказал Байден гостям, собравшимся на Южной лужайке Белого дома.
«Это событие символизирует официальное начало праздничного сезона здесь, в Вашингтоне. Это также последний для меня раз, в качестве президента, чтобы выразить благодарность. Поэтому позвольте мне сказать вам: это была честь всей моей жизни, и я бесконечно благодарен», — сказал Байден.
Истоки нынешней традиции помилования индеек восходят к президентству Гарри Трумэна в 1947 году. Официальная традиция началась в 1989 году в Белом доме, когда тогдашний президент Джордж Буш-старший впервые официально помиловал индейку на День благодарения.
В четверг миллионы индеек будут запечены в духовках по всей стране, обильно политы соусом и поданы с различными гарнирами, включая такие праздничные блюда, как специальная хлебная начинка, картофель, клюквенный соус и запеканка из зелёной фасоли.
Позже в понедельник Байден отправится на Статен-Айленд в Нью-Йорке для участия в мероприятии «Друзья на День благодарения», в котором примут участие служащие Береговой охраны США.