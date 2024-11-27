Посол Литвы в НАТО: Франции не нужно согласие Альянса, чтобы отправить свои войска в Украину

Посол Литвы в НАТО: Франции не нужно согласие Альянса, чтобы отправить свои войска в Украину2
- 27.11.2024, 11:59
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К инициативе могут присоединиться и другие страны.
В Литве поддерживают идею Франции относительно возможной отправки войск в Украину.
Об этом заявил посол Литвы в НАТО Дейвидас Матульонис, передает «Радио Свобода».
«Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО», - сказал дипломат.
Он отметил, что это пока «только идея», и разные страны имеют по этому поводу разные позиции.
«Это последовательная французская позиция. Мы всегда положительно относились к этому», - добавил посол.
Матульонис не исключил, что такую дискуссию могут поднять министры иностранных дел НАТО на встрече в Брюсселе на следующей неделе:
«От них, прежде всего, зависит процесс подготовки войск и, возможно, некоторые страны рано или поздно присоединятся».
В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что «нельзя исключать» вероятную отправку западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.