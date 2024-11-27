закрыть
27 ноября 2024, среда, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Посол Литвы в НАТО: Франции не нужно согласие Альянса, чтобы отправить свои войска в Украину

2
  • 27.11.2024, 11:59
  • 1,656
Посол Литвы в НАТО: Франции не нужно согласие Альянса, чтобы отправить свои войска в Украину

К инициативе могут присоединиться и другие страны.

В Литве поддерживают идею Франции относительно возможной отправки войск в Украину.

Об этом заявил посол Литвы в НАТО Дейвидас Матульонис, передает «Радио Свобода».

«Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО», - сказал дипломат.

Он отметил, что это пока «только идея», и разные страны имеют по этому поводу разные позиции.

«Это последовательная французская позиция. Мы всегда положительно относились к этому», - добавил посол.

Матульонис не исключил, что такую дискуссию могут поднять министры иностранных дел НАТО на встрече в Брюсселе на следующей неделе:

«От них, прежде всего, зависит процесс подготовки войск и, возможно, некоторые страны рано или поздно присоединятся».

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что «нельзя исключать» вероятную отправку западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов