ГАИ начала 9-дневные рейды по всей Беларуси 2 27.11.2024, 12:14

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За что пригрозили штрафом до 200 рублей?

Госавтоинспекция Беларуси 27 ноября начала республиканскую профилактическую акцию «Меняй свой стиль на зимний!». Рейды пообещали проводить по 5 декабря, пишет telegraf.news. Инспекторы рассказали, о чем будут «информировать» до 1 декабря, а за что штрафовать после.

У акции две цели — предупреждение и профилактика ДТП зимой и пропаганда использования зимних шин. До конца ноября стражи дорог пообещали рассказывать водителям о необходимости сезонной смены шин. А с 1 декабря смотреть, как машины подготовили к снежной погоде.

Ведь, как известно, с этой даты водители обязаны поставить зимнюю резину на все колеса. «Нарушение данного требования повлечет штраф до одной базовой величины (40 рублей), при повторном нарушении в течение года — от двух до пяти базовых (80-200 рублей)», — предупредили в ГАИ.

Там отметили, что к зиме нужно не только подготовить машину, но и водителям перестроиться на «зимний, более спокойный и аккуратный стиль вождения». Вот какие рекомендации для них дали в ведомстве:

• избегать резких движений и маневров, особенно около пешеходных переходов, на закруглениях и продуваемых участках трасс,

• выбирать наиболее безопасный скоростной режим, учитывая состояние дороги и погоду,

• увеличить дистанцию на трассах,

• пристегиваться всем в машине.

Пешеходам, как и всегда, нужно обязательно смотреть по сторонам, не делать резких движений при переходе дороги и использовать фликеры.

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