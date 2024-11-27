Правящая партия Грузии выдвинула кандидатом на пост президента бывшего футболиста 1 27.11.2024, 12:16

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Михаил Кавелашвили

Он начинал свою карьеру в тбилисском «Локомотиве».

Правящая партия Грузии выдвинула своего кандидата на пост президента страны. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Кавелашвили является одним из лидеров формально отделенной группы «Сила народа». Он являлся членом парламента Грузии IX и X созывов.

Во время последних выборов, состоявшихся 26 октября, он прошел в парламент под номером 18 в списке правящей партии «Грузинская мечта».

Михаила Кавелашвили называют ветераном футбола. Он начинал свою карьеру в тбилисском «Локомотиве», а затем перешел в «Динамо». Клуб шесть раз выигрывал чемпионство Грузии.

В 1995 году Кавелашвили перешел в российский «Спартак-Алания», а в 1996 году - в «Манчестер Сити». Он также играл за швейцарские клубы и был игроком сборной Грузии.

Добавим, что в этом году впервые президента Грузии выберет не население, а избирательная коллегия, в которой у правящей «Грузинской мечты» будет большинство мест.

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря у здания парламента, а инаугурация - 29 декабря.

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