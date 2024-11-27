В Барановичах 28 человек выселили из жилья 2 27.11.2024, 12:28

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Не платили за коммуналку.

В Барановичах подсчитали долги за коммуналку — и получилось 950 тысяч рублей (по стране — почти 320 миллионов). 28 человек уже выселили из жилья (выселения происходят и в других городах), сообщает «Еврорадио».

878 абонентов в городе были отключены от коммунальных услуг. Как отмечает издание, с некоторых злостных неплательщиков взыскивать деньги пытаются в судебном порядке. На взыскание задолженности оформлено 1792 «исполнительных надписей», 85 исковых заявлений направили в суд. В суд на выселение подали еще 30 исков.

Этой осенью стало известно, что в Минске более десяти с половиной тысяч квартир оказались без света и воды. Причина — задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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