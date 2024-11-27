Путин подписал смертный приговор РФ Сергей Климовский

27.11.2024, 12:36

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Кремлевским сценаристам категорически не хватает Пелевина.

Приговор РФ от «Путина» состоит из трех актов – смены ядерной доктрины 19 ноября, пуска межконтинентальной баллистики 21 ноября по Днепру и пресс-конференции о нем 22 ноября. В совокупности это вызов, на который нельзя не ответить, но даже глубинный христианин Орбан не захотел подставлять другую щеку под бьющую рука, а захотел ПВО.

Кремлевцы вполне осознавали, что делают, когда устраивали все это.

Изменением доктрины они сами себе разрешили применять ядерное оружие в любой точке планеты. Подразумевают Украину, о чем и сказал Песков, привычно договаривая за «Путина». Пуск по Днепру ракеты без боеголовок был демонстрацией – в следующий раз навесим на нее ядерку. На пресс-конференции, оформленной как совещание «Путина» с начальством из ВПК, сценаристы заявили – у нас таких ракет много, и мы в них постоянно что-то докручиваем. Докручиваем так часто, что сами забыли, какая из них «Кедр», какая «Орешник», а какая «Тополь». В общем, вам за нами не угнаться. Мы меняем названия их раз в квартал, имитируя гонку технологий на месте. Чаще нельзя, никто не поверит, и сами окончательно запутаемся.

Кремлевские сценаристы закончили прокручивать весь этот фарш в пятницу и ушли на выходные, довольные собой. Пусть теперь у НАТО и других болит голова. На радостях от проделанной большой работы разрешили даже Медведеву бухнуть с Машей из МИДа, а не на условных троих – с зеркалом и айфоном.

Шоу получилось так себе. Кремлевским сценаристам категорически не хватает Пелевина. Он бы закрутил сюжет. А так совещание «Путина» с ВПК напомнило о заседании ГКЧП в августе 1991 г. с объявлением военного положения и отстранения Горбачева трясущимися руками. Начальники ВПК с таким тоскливым видом зачитывали с листочков тексты как они готовятся начать ядерную войну, что на их мордах ясно читалось, как нас это все уже задолбало.

Актер, изображавший «Путина», пытался их ободрять и все время твердил, что всех наградит, включая трудовые коллективы. Особенно того работягу, который покрасил ракету так, что никто не мог понять какая у нее теперь маркировка – «Тополь», «Кедр» или это уже нечто новое. Актер старался – активно шевелил кожей лица и дежурно улыбался всякий раз, когда говорил, какие мы все молодцы и будут награждения. Эти улыбки были как запись смеха за кадром в скучных юморинах. На съездах КПСС в таких случаях все хлопали в ладоши, но аплодисменты боссов ВПК по случаю ядерной войны и возгласы «Мы все умрем, какая радость!», не понял бы даже Пелевин.

В итоге прелюдия к ядерной или третьей мировой войне получалась на три балла по шкале из десяти баллов.

Но НАТО и другие не могли оставить это шоу без внимания, даже если русские играли роли из рук вон плохо. Во-первых, по Днепру прилетела вполне реальная болванка, хотя и не взорвалась, но шума наделала. Во-вторых, все давно ждут, когда русские изобразят что-то такое. В результате НАТО и другие тоже стали собираться с мыслями.

Первой отреагировала администрация Байдена и наложила санкции на Газпромбанк. Первыми их ощутили руссотуристы в Турции и ОАЭ, когда банкоматы стали им отвечать – «Неизвестная карта» на попытки засунуть в них газпромовскую карту UnionPay. Под эти санкции Белого дома попало еще полсотни российских банков. Лондонский Сити тоже отреагировал – крупный банк HSBC прекратил принимать любые переводы, включая от физических лиц, из Беларуси и РФ. У «хороших русских» и просто агентов ФСБ теперь проблемы с получением зарплат на карту. Похоже на прелюдию к электронной банковской блокаде РФ.

Рютте, когда посмотрел в пятницу шоу «Путин» и боссы ВПК», срочно сел в самолет и вылетел в США, чтобы в субботу обсудить это с Трампом на его ранчо во Флориде. Штаб НАТО и мировой революции временно разместился на ранчо Трампа. Рютте уже назначил на 26 ноября в Брюсселе совещание глав МИД НАТО для выработки ответа на шоу боссов ВПК с «Путиным».

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро серьезно готовится к нему и 23 ноября дал интервью Би-Би-Си, в котором сообщил, Украина может бить французскими ракетами по РФ и в Елисейском дворце не исключают отправку войск в помощь ВСУ. Формируется франко-британская инициатива. Пора звонить Макрону и просить: «Введи войска!», – и пусть у кремлевцев тоже поболит голова.

Де-факто в этом направлении выступил и Залужный, когда в день прилета по Днепру заявил о начале третьей мировой войны, а 23 ноября сообщил «Украинской правде» о том, что РФ может атаковать страны НАТО после 2027 г. С весны об атаке со стороны РФ около 2027 г. говорят и некоторые европейские генералы, включая министров обороны Чехии и ФРГ.

Такие заявления можно трактовать двояко – как призывы готовится к отражению и как советы нанести упредительный удар. Генерал Бен Ходжес, экс-командующий войсками НАТО в Европе, ставший после вторжения 2022 г. советником Залужного, не без досады заметил 22 ноября в интервью телеканалу «Франция 24», что войну можно было закончить еще в 2023 г. изгнанием войск РФ из Украины.

Перед совещанием в Брюсселе явно активизировался пул тех, кто настроен закрыть проблему «Расея», если не за 24 часа, то за 24 дня, и считает, что для этого хороши не только экономические, но и военные инструменты. В этом контексте интересно, что нью-йоркская «Таймс» переняла эстафету у лондонской «Таймс» с идеей возвращения Украине ядерного оружия как средства сдерживания агрессии РФ. Некоторые аналитики полагают, что эту мысль «Нью-Йорк таймс» могли подбросить с ранчо Трампа, где обсуждают идею признания подписи Клинтона под Будапештским договором руководством к действию, а не просто автографом. Для республиканцев такой подход естествен по ряду мотивов.

Чем конкретно закончится совещание Рютте с главами МИД стран НАТО 26 ноября сложно спрогнозировать, но голова у кремлевцев после него будет болеть точно. Если Зеленский уже поменял риторику и сказал 23 ноября, что он с нетерпением ждет плана Трампа, то кремлевцам тоже предстоит что-то поменять в своем поведении и сценариях. В Кремле есть адекваты, способные понять, во что они скопом вляпались с 19 по 22 ноября и попытаться растолковать это остальным.

Если даже абхазы почувствовали, надо валить из рублевой зоны, и деликатно просят Москву напечатать им собственную валюту, то аналитики с тремя образованиями должны видеть ситуацию шире.

Деликатность абхазов выразилась в том, что они просят испытать на них новую валюту «союзного государства» РФ и Беларуси. Абхазы не могут прямо сказать, что хотят «Геть от Москвы» и падающего рубля, поэтому изображают из себя больших фанатов «союзного государства», чем Лукашенко и «Путин» вместе взятые. Абхазы опасаются, что будет как в 1992-1993 г., когда граждане РФ поехали с советскими рублями опустошать прилавки экс-союзных республик. В Украине тогда для защиты от них ввели купоно-карбованец, но в Абхазии не способны на такое. Поэтому просят напечатать им что-то непохожее на рубль, и неважно как это будет называться. Пусть эти деньги называются один «Путин» и будет он равен ста «Лукашенкам», лишь бы они не были похожи на рубли РФ и Беларуси.

У кремлевцев после шоу с ядерной ракетой и бездонным ВПК есть три стратегических варианта действий.

Первый – в качестве «жеста доброй воли» самим вывести за 24 часа войска из Украина, выплатить какие-то репарации, выдать кого-то в Гаагу, и этим закрыть тему «СВО». Второй – сделать это после долгих переговоров с перестрелками и хлопанием дверями. Третий – продолжать упорствовать и ждать, когда смертный приговор РФ приведут в исполнение. В первом случае государственное образование РФ может сохраниться, во втором – возможно сохранится, но не в нынешнем объеме, в третьем – исчезнет безвозвратно.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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