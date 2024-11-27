40 дронов, ракеты «Нептун» и Storm Shadow: ВСУ нанесли комбинированный удар по аэродрому Бельбек в Крыму 27.11.2024, 12:49

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Над Черноморским военно-морским училищем в Севастополе поднимается дым.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали военный аэродром Бельбек в Севастополе с помощью 40 дронов, противокорабельных ракет «Нептун» и крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Mash.

Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщает, что в Севастополе прогремел взрыв.

По предварительной информации, над Черноморским военно-морским училищем им. Нахимова, который расположен в районе военно-морского училища в Стрелецкой бухте, поднимается дым.

По данным очевидцев, в черте города слышна работа российской ПВО — сообщается о пусках ракет и стрельбе зенитных систем.

Канал «ЧП Севастополь» в свою очередь пишет, что по Крымскому полуострову был нанесен комбинированный удар с применением около 40 беспилотников, ракет «Нептун», и, предположительно, британских крылатых ракет Storm Shadow.

Основной целью удара стал аэродром Бельбек на северо-западе и прилегающие объекты, утверждают ведущие каналы, однако официального подтверждения со стороны украинских военных не было.

На момент публикации о последствиях комбинированного удара неизвестно, но «губернатор» города Михаил Развожаев сообщил о «падении обломков» БПЛА в районе Орловки рядом с Качинским шоссе в Севастополе.

Кроме того, сообщают о работе российской ПВО в районе аэродрома «Саки» в Новофедоровке, где прогремело четыре взрыва. Возможно речь идет о нескольких волнах атаки, так как российские мониторинговые каналы предупреждают об угрозе повторного удара с применением ракет.

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