Власти ввели очередные изменения для торговли 27.11.2024, 12:46

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Что они означают для покупателей и бизнеса.

Правительство перенесло сроки, когда в Беларуси введут прослеживаемость и маркировку некоторых товаров. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Министерство по налогам и сборам.

Что меняется

Введение этих новшеств перенесли с 1 декабря этого года на 1 октября 2025-го. Речь про маркировку некоторых товаров специальными наклейками. Речь про безалкогольные напитки, соки, мобильные телефоны и ноутбуки).

Также власти намерены ввести прослеживаемость отдельных групп товаров. Если упростить, но бизнесу надо будет передавать налоговой данные об остатках.

Речь про макароны, крупы, молочную продукцию, кондитерские изделия, шоколад, чай, кофе, обувь, бытовую технику, электрические дрели, моющие средства.

«Принятие постановления позволит отечественным производителям, субъектам торговли и импортерам указанных товаров лучше подготовиться к введению маркировки и прослеживаемости товаров», — отмечают в Министерстве по налогам и сборам.

Что это означает для бизнеса и покупателей

Цифровая маркировка позволит прослеживать весь путь такого товара — от производителя до потребителя. Считается, что такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. Во-первых, это ускоряет и упрощает документооборот, процессы взаимодействия бизнеса и государства. Во-вторых, это позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с нечестными игроками как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Чиновники считают, что для покупателей это плюс — они получат гарантию приобретения легального товара.

Одновременно со всем этим маркировка товаров несет дополнительные затраты для бизнеса (специальная наклейка требует оплаты), что может быть перенесено в розничную цену. То есть для покупателей товар может стать дороже.

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