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Партизаны узнали важную информацию по расположению ПВО оккупантов в Крыму

  • 27.11.2024, 12:54
Партизаны узнали важную информацию по расположению ПВО оккупантов в Крыму

Данные уже переданы Силам обороны Украины.

Партизаны узнали о новом месте расположения установок ПВО С-400 «Триумф». Эту информацию «слили» сами же оккупанты.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, координатору нашего движения по Крыму начали регулярно писать российские военнослужащие, которые служат в подразделениях ПВО на полуострове, они жалуются на невыносимые условия службы и все чаще выражают желание вернуться домой.

«Один из таких военнослужащих передал важную информацию о размещении четырех установок С-400 «Триумф» и складов ракет к ним в Сакском районе, неподалеку от Евпатории», - рассказали партизаны.

В «АТЕШ» добавили, что эти данные уже переданы Силам обороны Украины для оперативного реагирования.

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