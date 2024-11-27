Известный всем минчанам универсам «Центральный» снова продается
- 27.11.2024, 13:02
Цену снизили на три миллиона долларов.
Объявление о продаже помещений универсама «Центральный» площадью 2813.80 м2 по адресу: проспект Независимости, 23/1 появилось на сайте по продаже коммерческой недвижимости около месяца назад. Объект состоит из четырех этажей, включая цокольный.
Стоят помещения 6 741 600 долларов. Пока о сделках по покупке никакой информации нет, пишет «Салідарнасць».
Напомним, объект продают уже не в первый раз, хотя цена снижена на 3 млн долларов. Шесть лет назад универсам продавали почти за 10 миллионов долларов.