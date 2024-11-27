Аргумент средней дальности: какие ракеты, кроме Tomahawk, могут передать ВСУ
- 27.11.2024, 13:05
В решении НАТО есть важный нюанс.
25 ноября в канадском Монреале Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию №494, в которой содержатся важные положения, касающиеся противодействия агрессии Российской Федерации. В числе прочего, резолюция предлагает предоставить Украине «все средства, включая ракеты средней дальности для самообороны». О каком виде вооружения идет речь рассказали обозреватели Defense Express.
Один из ключевых пунктов резолюции призывает активизировать усилия для скорейшего вступления Украины в Альянс в качестве 33-го члена. При этом документ ссылается на 51 статью Устава ООН, подтверждая право Украины наносить удары по территории агрессора.
Однако следует учитывать один важный нюанс, пишут обозреватели. Дело в том, что несмотря на столь смелую риторику, Парламентская ассамблея НАТО все же не является органом управления Альянса. Она представляет собой независимую межпарламентскую структуру, которая предоставляет рекомендации и консультации. Но такие заявления являются важным сигналом и дипломатическим инструментом для Украины.
Какие ракеты могут быть переданы?
На данный момент среди ракет средней дальности в НАТО выделяются:
Tomahawk. Эти крылатые ракеты находятся на вооружении США и Великобритании. Последние заказали 214 ракет с 1995 года, но значительная их часть уже использована. При этом потенциальные будущие операторы Tomahawk, то есть Австралия и Япония, не являются членами НАТО.
AGM-158 JASSM (ER). Это американская ракета с дальностью до 900 км, которая может быть передана Украине. Однако политическая ситуация в США, связанная с переходным периодом власти, усложняет принятие решений.
MdCN (Франция). Французский флот располагает ограниченным количеством этих ракет морского базирования, дальность которых достигает 1000 км. MdCN создана на основе SCALP с массой боеголовки в 250 кг и является аналогом Tomahawk.
На какие именно ракеты можно рассчитывать Украине — этот вопрос остается открытым, однако авторы материала отметили, что единственной европейской страной НАТО с ракетами дальностью свыше 300 км является Турция. Еще в 90-х годах Анкара, сотрудничая с Китаем, начала производство баллистических ракет B-611, известных как J-600T Yıldırım. Впоследствии Турция разработала более современные комплексы, включая Tayfun с дальностью свыше 500 км и проект его улучшенной версии с дальностью до 1000 км.