«Только машину продала, бабушка 10 тысяч долларов ровненько им и отдала!» 27.11.2024, 13:22

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Белорусы рассказали, как их близких «развели» мошенники.

Такие новости уже воспринимаются как белый шум: где-то там пенсионерка снова доверилась мошенникам и добровольно передала курьеру десятки тысяч долларов. Можно сколько угодно иронизировать над тем, откуда у пожилых людей такие большие деньги, но главный вопрос в другом. Как мошенникам все еще удается обманывать белорусов, если про их схемы трубят со всех сторон: в интернете, по телевизору, в метро? Журналисты Onliner выслушали три истории людей, чьи близкие стали жертвами профессиональных обманщиков, а психолог Юрий Воронин объяснил, как включается та самая «кнопка», которая полностью блокирует разум во время стресса.

«Отдала мошенникам весь конверт с 10 тыс. долларов»

Наталья рассказывает свою историю с иронией: ситуация прожита, с потерей денег женщина смирилась. Но год назад ей точно было не смешно. Из-за телефонных мошенников она лишилась почти 10 тыс. долларов, которые получила после продажи авто.

— Оформлена машина была на бабушку, поэтому она тоже присутствовала на сделке. Мы закончили с документами и возвращались домой с деньгами. Мне в тот день надо было на работу, и бабушка предложила: «Ну что ты будешь деньги в сумке таскать? Пусть они у меня полежат». Я согласилась, тем более что сумочка у меня была маленькая, и этот конверт просто не влезал. Я отдала пакет бабушке и на выходных собиралась забрать, чтобы поехать выбирать другую машину, — вспоминает минчанка.

Свою 84-летнюю бабушку Наталья называет «очень даже продвинутой». Много раз они вместе обсуждали новости про мошенников — пенсионерка удивлялась и даже посмеивалась. Особенно запомнилась ей история про женщину, которая выбросила из окна 760 тыс. евро — ну неужели так в жизни бывает?! Но очень скоро обманут ее саму — легко и непринужденно.

— Она еще немного обижалась, когда я рассказывала ей про мошенников. Реакция такая: «Ну что я, дура, что ли? Конечно я этого не сделаю». И еще важно, что она в принципе очень тяжело расстается с деньгами. Даже если внуки прибегут, 20 рублей попросят, она 10 раз мне или моей сестре перезвонит и уточнит, надо ли давать. Такая очень щепетильная по отношению к деньгам, — говорит Наталья.

На следующий день после того, как героиня продала машину, бабушка позвонила ей в слезах и сказала: «Все, Наташка, уже не бегай, я все решила. Деньги за твою сестру передала». Наталья даже дослушивать не стала, сразу поняла: бабулю «разводят».

Схема стандартная: пенсионерке позвонили на городской телефон, звучал детский плач (в котором женщина узнала свою правнучку, дочку сестры Натальи). Голосом девочки мошенники рассказали легенду про ДТП и необходимость срочно дать взятку, чтобы ее маму (то есть сестру Натальи) не посадили в тюрьму. Бабушка поверила.

— Она мне потом рассказывала, что к ней обращались по имени и что правнучка тоже называла свое имя. Но я думаю, что это она сама домысливала: «Это ты, Надюша?» Сначала ей звонили на городской, а потом попросили мобильный, сказали, что будет разговаривать «майор милиции». И вот так держали на двух телефонах, чтобы никто уже не мог дозвониться. Просили у нее сначала 30 тыс. долларов, она сказала: «У меня таких денег нет, только 10 тысяч». Еще рассказывала, что говорила курьеру: «Я знаю, что всех сейчас обманывают, но вы же меня не обманываете, это правда?»

Ей сказали, что точно не обманывают. Ну и все, передала ровненько тот пакетик от продажи машины. Появилась какая-то минута, и она решила позвонить мне.

Наталья с сестрой живут в двух шагах от бабушки, поэтому после звонка тут же побежали к ней. Даже видели курьера, который докуривал сигарету и садился в такси. Буквально через несколько дней, после очередной «доставки» его задержит милиция. В том же районе он успел забрать деньги у еще одной бабушки, которая специально сходила в банк и сняла все со счета.

— Работают мошенники очень профессионально, конечно. Когда мы прибежали, они не прекращали звонить на городской и мобильный, говорили: «Не переживайте, мы сейчас вам все деньги привезем обратно, курьер уже выезжает». Все для того, чтобы у человека не было времени подумать и позвонить в милицию.

— Что в итоге с курьером, известно?

— Его посадили на четыре года. Вроде как по решению суда у него была возможность в течение месяца погасить всю сумму, и тогда дело закроют. Но, конечно, никаких денег мы не увидели. Думаю, в нашем случае уже без шансов.

По словам Натальи, в первые дни она переживала за здоровье бабушки: как бы не случился инфаркт после осознания произошедшего. Но все обошлось. Этот случай в семье потом, конечно, обсуждали, но только в узком кругу. Другим родственникам об этой истории бабушка попросила не рассказывать.

— Ее сестры-братья ей тогда всю плешь проедят, заклюют, — смеется белоруска. — Поэтому никому ничего не говорим.

Новую машину, кстати, Наталья все же купила, но уже с привлечением кредита.

«В суете скачал приложение — и потерял 5 тыс. рублей»

Про своего 60-летнего отца Анастасия рассказывает с большим уважением: мужчина до сих пор занимается бизнесом, каждый день решает миллион вопросов, излишней доверчивостью не страдает.

— Это случилось в прошлом году. Я была у родителей в гостях на каком-то празднике, мы приготовили ужин, но все никак не могли дождаться папу с работы. Потом мой брат до него дозвонился — оказалось, что тот в СК на допросе. Мы все переволновались, не знали, что произошло… Приехал он домой с трясущимися руками (хотя он очень спокойный человек), ни с кем не хотел разговаривать, сразу ушел к себе… Прошел час, и уже потом мы стали расспрашивать его, что случилось.

Настя подчеркивает: в детали отец не вдавался, ему до сих пор неловко обсуждать эту тему. Как она поняла, папе в Viber пришло сообщение якобы от той организации, с которой он регулярно сотрудничает. Нужно было перейти по ссылке и заполнить данные.

— Как ответственный человек, он, конечно, по ссылке перешел. И установил себе на телефон программу — вроде бы Screen Mirroring называется. С ее помощью мошенники получают доступ к телефону и могут видеть все SMS и коды, которые приходят на телефон.

Последствия такие: с личных карточек был снят весь остаток (200 и 400 рублей). Также отец Насти открывал карточку с овердрафтом для сына, и вот с нее списали столько, сколько позволял лимит: четыре с лишним тысячи рублей.

— Когда папа понял, что случилось, сразу же обратился в милицию, составили протокол, его вызвали на допрос. На следующий день он поехал в банк, но там помочь ничем не смогли, потому что он как будто «своими руками» перевел эти деньги с карточек. Пришлось погашать овердрафт, чтобы не пошли проценты…

— А вообще, отец знает про все эти способы «разводов»?

— Конечно, он читает новости. Но в тот момент он мог быть чем-то занят: ему же приходит куча запросов и писем, поэтому все выглядело максимально правдоподобно. Ему не звонили с историей, мол, ваш ребенок попал в ДТП, и он не вводил паспортные данные, не давал свои пароли и данные карточки, никому ничего не говорил, — уверяет нас Настя. — Если честно, я бы тоже могла попасть в такую историю. Не считаю, что это была какая-то глупость.

Долг помогли закрыть дети: половину — Настя, половину — ее брат. И больше об этой истории в семье стараются не вспоминать.

— Большая сумма, конечно, неприятная, но не смертельная. Знаю, что отец очень долго переживал. Человек он ответственный, вменяемый, это не старушка, которую можно по телефону обмануть. Плюс это же были не его деньги, а фактически сына. Конечно, ему было неприятно, что он на такое повелся.

«Когда сказали про 36 тысяч долларов, это стало ударом»

Марина рассказала историю с позитивным концом: у ее 77-летней мамы просто не нашлось той суммы, которую запрашивали мошенники. Будь запросы «той стороны» поскромнее, пенсионерка легко могла бы отдать последнее ради спасения любимой подруги.

— Конечно, я не раз обсуждала с мамой эту тему, говорила: «Если вдруг кто-то как бы из нашей семьи позвонит тебе с любыми просьбами, пожалуйста, не верь, пока ты сама нам не перезвонишь». И она всегда соглашалась — абсолютно адекватная женщина и в плане интеллекта, и в плане отношения к жизни. Год-полтора назад ее уже пытались «развести» по телефону, но там был мужской голос, который представился «сыночком». Мама тогда посмеялась, потому что сыночка у нее нет, и положила трубку.

Но этой осенью случился звонок, к которому мама Марины была не готова. Предыстория: у пенсионерки есть подруга из Бреста, с которой женщина время от времени созванивается по городскому телефону. И вот она позвонила (тоже на городской) — и стала плакать.

— На определителе был не белорусский номер, очень длинный, — передает слова мамы Марина. — Но в тот момент она не придала этому значения. Говорит, голос был ну очень похож на голос подруги Верочки, просто невозможно различить!

«Подруга» рассказала стандартную историю: она, будучи пешеходом, стала виновницей ДТП, теперь из-за нее девушка-водитель в реанимации, нужно срочно заплатить ее родственникам, чтобы не возбуждали уголовное дело. Пенсионерка много раз слышала про подобные истории, но в тот момент даже мысли не допустила, что ее «разводят».

— Мама разговаривала с мошенниками минут 15: жалела подругу, успокаивала, спрашивала, чем помочь. А потом услышала просьбу передать 36 тысяч долларов. Для моей мамы эта сумма стала ударом, таких денег у нее нет. И вот только в этот момент разум стал включаться, — предполагает Марина. — Если бы речь шла про тысячу, думаю, точно бы отдала.

Пенсионерка испугалась, положила трубку, а потом решила перезвонить реальной подруге — с ней, естественно, все было хорошо.

— Я говорю: «Мам, ну вообще как? Почему ты поверила?» А она отвечает: «Просто один в один голос, как у Верочки, и называла она меня Таисочкой!» Так они друг к другу и обращаются, когда созваниваются. Мы считаем, что мошенники каким-то образом записали разговор мамы с подругой по телефону и потом с помощью искусственного интеллекта воссоздали его. Иначе я это объяснить не могу.

— Как мама пережила этот случай?

— Сейчас она смеется над этим. Если бы отдала деньги, то, конечно, настроение было бы другое. Но при этом у меня нет уверенности, что, если ее еще раз попытаются развести, у них не получится, — сомневается Марина.

Психолог: «Цель мошенников — обратиться к эмоциям человека. Используйте такую же тактику в разговоре с близкими»

Почему наши близкие оказываются настолько беззащитными перед мошенниками и как правильно построить разговор, чтобы «точно сработало»? Обсудили это с магистром психологических наук, семейным терапевтом Юрием Вороновичем.

— Все наши герои рассказывают, что обсуждали с близкими нашумевшие истории про мошенников. Но, оказываясь в стрессовой ситуации, пожилые люди как будто обо всем забывают. Как это объясняется с точки зрения психологии?

— Следует понимать, что, когда мы пытаемся предупредить человека о какой-либо угрозе, обычно обращаемся к его разуму. Но мошенники действуют по-другому. Их цель — надавить на эмоционально уязвимые точки таким образом, чтобы захватить сознание человека и отключить его контакт с разумом. И тогда в ситуации сильного стресса все то, о чем мы разговаривали с человеком в спокойной обстановке на уровне его разума, становится бесполезным.

Обсудим это на примере бабушки из первой истории, которая в обычной жизни очень щепетильно относится к деньгам. В спокойном состоянии она может позволить себе десять раз подумать, давать какие-то деньги внукам или нет. Это то состояние, когда она пребывает в устойчивом контакте со своими жизненными принципами и убеждениями, когда она анализирует ситуацию, так сказать, на холодную голову. После звонка мошенников женщина находилась в измененном сознании. Ее психика за счет эмоционального потрясения потеряла контакт с разумом и своими привычными жизненными установками. Она как будто «обнулилась» до более примитивных и непосредственных реакций.

Когда-то в процессе эволюции способность мгновенно реагировать на угрозу помогала нашему виду выживать. Однако такие мгновенные реакции являются «слепыми», и те, кто умеет вызвать их у человека искусственно, могут умело пользоваться ими в своих преступных интересах. Надо помнить, что в описанных ситуациях спасает не столько интеллект, сколько хорошее самообладание и некоторый опыт.

— Получается, просто обсудить новости с пожилыми родственниками недостаточно? А что тогда поможет?

— Простое обсуждение базовых правил безопасности — это необходимая, но недостаточная мера. Многим могут быть знакомы социальные эксперименты, где детям подробно объясняли, что общаться и уходить куда-либо с незнакомцами нельзя. После этого экспериментатор в лице незнакомца без каких-либо трудностей уводил ребенка с собой. Это прекрасное подтверждение тому, что обычные разговоры через обращение к разуму человека не всегда эффективны. Для эффекта нужна тренировка.

Если для ребенка такую тренировку можно организовать без проблем, то сделать то же самое со взрослым и тем более пожилым человеком, не обидев его, крайне затруднительно. Однако тренировку для пожилого человека можно организовать несколько иначе.

Ранее мы говорили о том, что цель мошенников — сделать так, чтобы разум человека оказался временно отключен. Поэтому и мы должны помочь нашему близкому научиться узнавать ситуацию обмана не только умом (ведь он может быть временно отключен!), но и эмоциями.

Для этого, обсуждая с близким те ситуации, которые могут создать мошенники, нужно воссоздать их эмоционально. Расскажите близкому какой-либо конкретный случай от лица жертвы обмана. Позвольте вжиться в роль обманутого человека. Говорите эмоционально.

Можно использовать готовые скрипты:

• «Представь, что тебе звонят и говорят, что я попала в аварию и срочно нужны деньги! Что ты будешь чувствовать?»

• «Представляешь, что ты чувствуешь, когда тебе звонит человек и говорит, что он следователь, а я сбила кого-то на машине и меня могут посадить в тюрьму!»

• «Представь, как ты напуган, а тебе говорят, что проблему можно решить, но нужно быстро найти деньги!»

• «Представь, как ты растерян и ничего не понимаешь, как работают эти банки и карточки, а тебе звонят и просят назвать какие-то коды и цифры!»

Вы можете сами сконструировать эмоциональные переживания под каждый конкретный случай и позволить человеку прочувствовать те эмоции, которые в этом случае переживает жертва. После этого нужно подытожить и дать человеку понимание об альтернативном действии — положить трубку и перезвонить близким. Например:

• «Будь внимателен, если почувствуешь, что кто-то тебя сначала напугал, а потом говорит о деньгах. Отвечай, что ты перезвонишь, и сразу звони мне/внуку и так далее».

• «Будь внимателен, если почувствуешь, что ты растерян, ничего не понимаешь и чувствуешь давление, а от тебя требуют какую-то информацию. Говори, что тебе сейчас помогут, клади трубку и звони мне».

Каждая ситуация обмана предполагает игру на той или иной эмоции. Поэтому и нам во время разговора с близкими надо фокусироваться на эмоциях, учить человека распознавать их и реагировать правильно.

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