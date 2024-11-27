Трамп хочет ввести должность «царя искусственного интеллекта» в Белом доме 10 27.11.2024, 13:44

1,306

Генеральный директор Tesla Илон Маск будет иметь значительное влияние на избрание кандидата.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения «царя искусственного интеллекта» в Белом доме.

Он будет отвечать за координацию федерального регулирования и использования искусственного интеллекта в правительстве, сообщает TechCrunch.

Отмечается, что «царь ИИ» не будет нуждаться в одобрении Сената. Это позволит ему быстрее приступить к работе для достижения целей, которые ставит перед собой администрация.

Роль «царя ИИ» могут совместить с ролью «криптоцаря», над которой Белый дом также размышляет. Эта должность будет дополнять роль руководителей агентств по вопросам ИИ, созданных в соответствии с указом президента Джо Байдена об искусственном интеллекте. При этом Трамп может решить устранить этих чиновников и их офисы в пользу подхода к управлению по принципу «сверху-вниз».

Журналисты отметили, что пока никаких имен на рассмотрение не было выдвинуто:

«Но генеральный директор Tesla Илон Маск и Вивек Рамасвами, сопредседатели неправительственной организации DOGE, будут иметь значительное влияние на то, кто получит роль «царя ИИ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com