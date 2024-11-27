Трамп хочет ввести должность «царя искусственного интеллекта» в Белом доме

Трамп хочет ввести должность «царя искусственного интеллекта» в Белом доме10
- 27.11.2024, 13:44
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Генеральный директор Tesla Илон Маск будет иметь значительное влияние на избрание кандидата.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения «царя искусственного интеллекта» в Белом доме.
Он будет отвечать за координацию федерального регулирования и использования искусственного интеллекта в правительстве, сообщает TechCrunch.
Отмечается, что «царь ИИ» не будет нуждаться в одобрении Сената. Это позволит ему быстрее приступить к работе для достижения целей, которые ставит перед собой администрация.
Роль «царя ИИ» могут совместить с ролью «криптоцаря», над которой Белый дом также размышляет. Эта должность будет дополнять роль руководителей агентств по вопросам ИИ, созданных в соответствии с указом президента Джо Байдена об искусственном интеллекте. При этом Трамп может решить устранить этих чиновников и их офисы в пользу подхода к управлению по принципу «сверху-вниз».
Журналисты отметили, что пока никаких имен на рассмотрение не было выдвинуто:
«Но генеральный директор Tesla Илон Маск и Вивек Рамасвами, сопредседатели неправительственной организации DOGE, будут иметь значительное влияние на то, кто получит роль «царя ИИ».