Обвал рубля в России ускорился 3 27.11.2024, 13:58

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Российская валюта продолжает падение на протяжении последних суток.

В России продолжается активный обвал рубля. На международном валютном рынке Forex курс доллара к российскому рублю превысил отметку в 109 рублей, а евро подорожал до 114,56 рубля.

Российские власти экстренно пытаются потушить «пожар», лишь немного снизив курс, который через час снова начал расти, сообщает «Диалог.UA».

С начала года рубль потерял 16% своей стоимости к доллару, и эксперты предрекают дальнейшее ослабление российской валюты. Российская валюта продолжает падение на протяжении последних суток, а власти не могут остановить обвал.

Член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов заявил, что перспективы рубля остаются мрачными.

По его словам, ослабление валюты приведет к значительному росту цен на продукты питания, услуги ЖКХ, транспорт и другие виды услуг. Все, что можно купить за рубли, будет дорожать.

Экономический аналитик Анатолий Несмиян также выразил сомнения в улучшении ситуации. Он подчеркивает, что рубль становится все более «деревянным», а планка в 120–140 рублей за доллар уже заложена в прогнозы российских импортеров и экспортеров на следующий год. Это может привести к росту цен на импортные товары на 40–50%.

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