«Ник и Майк»: Пакистан запомнится лишь едва спускающимся по трапу Лукашенко 1 27.11.2024, 14:10

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В остальном – зияющая пустота.

Пакистан запомнится лишь кадрами едва спускающегося по трапу самолета синепалого и седлом, которое ему подарили. В остальном – зияющая пустота, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Кто-то в окружении синепалого помнит «тучные» годы, когда в Пакистан поставлялись тысячи тракторов, однако эти времена давно в прошлом. Пакистан шагнул вперед, а вот трактора синепалого – не очень. Вообще после Ирана, это вторая страна, которая должна была бы перевернуть что-то в понимании мира хунтой. Как минимум Пакистан – это страна со своими ядерным оружием и производством, авиастроением. И этот список того, что хунте и не снилось, можно продолжать. Предложить Пакистану решительно нечего. А соответственно, получить какие-то финансы от этой страны также практически нереально.

На прорыв международной изоляции это тоже не тянет. Суетливые телодвижения лишь отнимают здоровье. Ситуация для хунты остается критической. Без поддержки России выжить будет невозможно. А предложить взамен профессиональному предателю уже нечего.

Впереди еще саммит ОДКБ и госсовет в Минске, которые тоже не сулят ничего хорошего.

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