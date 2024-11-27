В белорусской деревне закрылся единственный магазин, но автолавка туда ездить отказалась

В белорусской деревне закрылся единственный магазин, но автолавка туда ездить отказалась1
- 27.11.2024, 14:17
- 2,578
Причина поставила жителей в тупик.
В деревне Бояры Минской области закрыли единственный магазин. Пару раз в неделю туда приезжает автолавка, но все закупиться не успевают, поэтому попросили еще одну, но им отказали. Видео об этом опубликовано в Treads на странице shotam_belarus, пишет «Зеркало».
«Нет больше в деревне Бояры магазина. Летом, в дачный сезон, он еще был, а теперь закрылся, возможно, навсегда. Ну, к жителям приезжает автолавка два раза в неделю, но не все ж успевают закупиться на пять дней. Попросили автолавку еще „Евроопта“, а автолавка „Евроопта“ говорит: „Нет, дорогие мои, я к вам не приеду, потому что у вас есть магазин“. Внимание! Магазин закрылся, но он есть. Интересно», — рассказал автор видео.
По его словам, жители написали еще одно обращение, ждут ответа, а пока «за хлебушком ездят в соседние Олехновичи, а это, между прочим, две остановки на электричке».