Андрей Санников: Изменения в регионе начнутся с перемен в Беларуси 27.11.2024, 14:59

Андрей Санников

Наша страна — критическая точка.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников принял участие в крупнейшем мировом форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).

Чем был примечателен форум в этом году? Поднималась ли тема Беларуси? Как Запад ответит на ядерный шантаж Путина? Об этом и не только один из лидеров белорусской оппозиции рассказал сайту Charter97.org.

— Одна из главных дискуссий сегодня — роль США в архитектуре мировой безопасности. Есть серьезные опасения, что при Трампе, известном своими изоляционистскими взглядами, активность США в этой сфере будет уменьшаться. Что говорили об этом на форуме в Галифаксе, который собрал ведущих экспертов по мировой безопасности?

— Форум проводится уже в 16-й раз. Действительно, это одно из самых серьезных мероприятий по вопросам международной политики, в первую очередь — политики международной безопасности. Проходит он с традиционным участием представительной делегации Конгресса США и высокопоставленных военных, в основном — из западных стран, но не только.

Форум традиционно проводится в ноябре. Когда проходят выборы в США, он проходит как раз после того, как эти выборы состоятся. Я был на форуме, когда Трамп победил в первый раз, нынешний форум проходит как раз после его второй победы. Есть значительное отличие в реакции на его победу в 2016 году и сегодня. К сожалению, вопреки ожиданиям, никто из команды Трампа не приехал. Все ожидали, что кто-то приедет, ведь в прошлый раз был довольно высокий представитель из его команды сенатор Джефф Сешнс, который впоследствии был назначен генеральным прокурором США.

Хочу отметить, что в этот раз победа Трампа была воспринята более спокойно, чем прежде. В 2016-м году было много опасений, жесткой критики. В этот раз было больше предметных дискуссий и обсуждений возможностей новой администрации США. Все сводилось к вполне серьезным разговорам о роли этой администрации в самих штатах, а также роли США в мире.

Конечно, форум затрагивает проблемы многих регионов мира, в том числе — и нашего.

— Какими были главные темы форума в этом году?

— Основная тема, безусловно, Украина. Как мне удалось узнать, ожидался приезд Владимира Зеленского. Не знаю, что повлияло на его планы, но от Украины был спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он достаточно внятно излагал позицию Украины, рассказывал, чего стоит ожидать от них и чего Киев ждет от партнеров.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук

Большое внимание в этом году было уделено теме искусственного интеллекта. Форум проходил под лозунгом «Новые времена». Искусственный интеллект существенно меняет картину мира, поведение во многих областях человеческой деятельности. Интересно, что акцент был не на серьезных опасностях, которые связаны с ИИ, обсуждались положительные моменты. К примеру, что искусственный интеллект помогает быстрее разобраться в фейковой информации, в том, что поставляется как ложь во враждебных целях.

Безусловно, обсуждалась роль Китая, который традиционно влияет на мировую безопасность. Была богатая и насыщенная повестка дня.

— Удалось ли вам поднять тему Беларуси?

— Конечно, я достаточно активно встречался с ведущими политиками, аналитиками, военными. Не просто поднимал тему Беларуси, а говорил о том, что наша страна — критическая точка в регионе. Изменения к лучшему в регионе можно ожидать, если начнутся перемены в Беларуси. Ведь концлагерь в центре Европы влияет на все процессы. Также я воспользовался тем, что вышла книга «Беларусь в НАТО» и, вручая ее своим собеседникам, я подчеркивал, насколько важно уже сегодня включать Беларусь в международную повестку дня, в том числе — с точки зрения вступления нашей страны в ЕС и НАТО.

Скажу, что эта тема вызывала большой интерес. К примеру, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что будет внимательно читать и изучать эту книгу. Сенаторов США тоже заинтересовал такой подход.

На форуме присутствовала Тихановская со своей свитой. Она повторила призыв «голосовать против всех» на предстоящих «выборах», что, на мой взгляд, крайне опасно. Фактически — это поддержка лукашенковского сценария. Когда у меня спрашивали про это действо, я отказывался его обсуждать и говорил, что необходимо жестко относиться к этому режиму, а первым требованием должно быть освобождение всех политзаключенных, а не анализы, кто за кого должен голосовать 26 января. Про слово «выборы» при режиме Лукашенко в Беларуси необходимо забыть.

— Какие еще интересные встречи у вас были?

— На форуме в Галифаксе всегда интересные встречи. В первую очередь — с отцами-основателями форума — бывшим министром обороны и иностранных дел Канады Питером Маккеем и президентом форума Питером Ван Праагом. Мы всегда с ними обсуждаем последние события в Беларуси и их влияние на регион. Как я упомянул, была встреча с председателем Военного комитета НАТО. Кстати, на форуме был сенатор, который сразу же попал во все мировые новости — Майкл Раундз, который считается самым серьезным сторонником и другом Трампа в Сенате. Он говорил, что не стоит даже задумываться о каких-то переговорах с такими преступниками, как Путин. Он достаточно эмоционально говорил о жертвах, которые украинский народ приносит в этой войне, призывал поддерживать Украину всеми способами.

В разговоре с Майклом Раундзом я поблагодарил его за позицию и рассказал, что происходит в Беларуси, повторил тезис о том, что нужно начинать освобождать регион от российской подлой агрессии именно с Беларуси. Он согласился и заявил, что этот подход заслуживает самого серьезного отношения.

Сенатор из Южной Дакоты Майкл Раундз

Также я встретился с сенатором от Миннесоты Эми Клобушар. Ее не было в Вашингтоне, когда весной у меня был тур с лекциями в крупнейших университетах США. Тогда была встреча с ее сотрудниками в офисе. Сейчас же нам удалось поговорить. Она очень интересный сенатор в плане отношения к международной повестке дня. Были и другие сенаторы. Поговорил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. С министром обороны Канады Билом Блэром мы обсудили книгу «Беларусь в НАТО», он поблагодарил за возможность с этой стороны посмотреть на развитие событий.

— Накануне форума был очередной виток ядерного шантажа со стороны России. Путин внес изменения в ядерную доктрину РФ, по Днепру был нанесен удар якобы новой баллистической ракетой «Орешник». Повлияло ли это на решительность западных политиков?

— Должен сказать, что форум был достаточно напряженным. Ведь не зря он проходил под лозунгом «Новые времена», которые уже наступили, но их еще предстоит осознать. Да, не было ключевых политиков — из команды Трампа, не было наших соседей из Польши и Литвы, что связано с выборами, но настроения на форуме, заявления, которые были обращены к украинской делегации, были в одном ключе: «Мы не можем позволить России хозяйничать в Европе». Победа Украины является единственным возможным решением для безопасности и в нашем регионе, и во всем мире.

Что касается ядерного оружия, все говорили, что эта опасность показывает, что Западу нужно действовать еще более решительно, чтобы ее предотвратить.

— Сейчас очень много спекуляций на тему мирных переговоров, которые не всегда совпадают с интересами Украины. Вы упомянули позицию Майкла Раундза. Было ли понимание, что Западу нельзя потакать агрессору?

— Такое понимание есть. Не секрет, что есть и сторонники мирных переговоров, но у них меньше аргументов, ведь Путин уже зарекомендовал себя как человек, которому нельзя верить. Он не просто не держит слово, но обрушил всю структуру безопасности в Европе и мире. Поэтому переговоры с Путиным — это приближение еще более апокалиптического сценария. Сегодня нужно думать о том, как еще сильнее включиться в поддержку Украины. Вот такие мотивы преобладали.

Министр обороны Канады Билл Блэр

Начальник штаба обороны Канады генерал-лейтенант Дженни Каригнан

Глава миссии Всемирного украинского конгресса Андрей Шевченко

Президент форума Питер Ван Прааг и лидеры венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес и Карлос Веккио

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр

Сенаторы Тим Кейн, Майкл Раундз, Джин Шахин

Сенатор из Южной Дакоты Майкл Раундз

Отец-основатель форума Питер Маккей, бывший министр иностранных дел и обороны Канады

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