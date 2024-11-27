«Гребут всех подряд» 3 27.11.2024, 14:32

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В России идут облавы на призывников.

Осенний призыв-2024 в России проходит жестко. Полиция хватает парней призывного возраста на улицах, в метро, ночных клубах, вузах, врывается в общежития и квартиры и принудительно, порой в наручниках, везет в военкоматы. Наличие заболеваний не спасает, оспаривать в суде бесполезно. Представители правоохранительных органов часто идут на обман, утверждая, что призывник якобы находится в розыске. Эти методы незаконны и их необходимо обжаловать, считают юристы, пишет «Окно».

«И тут я поняла, что пахнет армией»

Утром 19 ноября домой к родителям Дмитрия в Санкт-Петербурге пришли из Следственного комитета. Дверь открыла Татьяна, мать призывника.

– Следователи спросили, где мой сын. Я сказала, что не знаю, что у нас он только прописан. А они сразу начали с обмана: «Нам нужен ваш сын, потому что мы нашли преступника-однофамильца. Нужно явиться, чтобы мы вычеркнули Дмитрия из базы». При этом следователь пригрозил: если Дима не явится, то его задержат. Так и сказал: «Если вы завтра не явитесь, я сам приду, скручу и заберу», – вспоминает Татьяна.

Ей выдали повестку для Дмитрия в Следственный комитет. На следующий день Татьяна поехала туда вместе с сыном. Речь о мифическом преступнике-однофамильце уже не шла.

– Мы увидели человек 25 мужчин, в основном узбеков и таджиков, все в непонятках, зачем они там. Один из них сказал, что получил гражданство и не встал вовремя на учет. И тут я стала понимать, что пахнет армией, – говорит Татьяна. – Потом прошли два мужчины, сын узнал одного – это был военком. И когда мы зашли в кабинет, он тоже сына узнал: «Ты же был у нас, ты же встал на учет? Почему не в армии?» Дима ему ответил, что он оспаривает призыв через суд, по состоянию здоровья. Военком нервно ответил, топая ножкой: «И долго оспаривать будешь?» Сказал явиться в пятницу в военкомат. Сын сходил, и там ему дали повестку на 9 декабря, чтобы он пришел и получил приписное удостоверение.

Татьяна с мужем и сыном приехала в Санкт-Петербург из Приднестровья несколько лет назад. В 2022 году они получили российское гражданство. Дмитрию на тот момент было 19 лет. Служить он не хотел сразу. Весной 2024 года он впервые пошел в военкомат, врачи диагностировали у него депрессивное состояние, поставили на воинский учет. Но на сборный пункт он тогда не явился – решил оспаривать решение комиссии в суде.

– Тогда у него действительно было депрессивное состояние, он и таблетки пил. Ему поставили категорию Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями. – «Окно»), но сын обратился к юристу, и тот сказал, что в его случае можно получить категорию Г (временно не годен к военной службе. – «Окно»), – говорит Татьяна.

Сейчас Дмитрий ждет решения суда. Он работает барменом, чтобы заработать на учебу в вузе. 9 декабря он собирается в военкомат за приписным удостоверением.

– Говорит, что с приписным можно устроиться на нормальную работу. Уезжать ему некуда, у него родня только здесь. Да и до 30 лет, что ли, бегать? Я боюсь, что его призовут насильно, но я совершенно не понимаю, что мне делать, – переживает Татьяна.

Москвич Александр Б. также оспаривает решение врачебной комиссии о призыве. У него непризывной диагноз – гипертония. А еще ожирение второй степени и проблемы со зрением – постоянная расфокусировка. Но по странному стечению обстоятельств он находится в розыске по призыву, поэтому обязан явиться в военкомат.

– В конце октября мне присвоили категорию Б (годен к службе, но с ограничениями. – «Окно"). Тогда я обратился к юристу, мы подали иск в суд. А недавно позвонил мужчина какой-то с левого номера и спросил, почему я не явился 7 ноября на отправку <в армию>. Сказал, что я нахожусь в розыске и нужно явиться на Угрешку (улица Угрешская в Москве, где находится Сборный пункт военного комиссариата. – «Окно») сняться с розыска. Я поговорил со своим юристом, и он сказал, что не надо туда идти, – говорит Александр.

По его мнению, такие звонки – не более чем запугивание призывников. Пока идет суд, на сборный пункт Александр ни ногой.

«Заберут помощником пулеметчика»

Об облавах в осеннюю призывную кампанию сообщают из многих крупных городов России. Чаще всего – из Москвы и Петербурга. 19-летнего жителя Москвы полиция забрала прямо с улицы. Тимофей учится в вузе на первом курсе. Его сразу повезли в сборный пункт на Угрешскую. Полиция объяснила ему, что он в розыске по уклонению от призыва и его вычислили по камерам видеонаблюдения. По словам студента, полицейские угрожали ему уголовным делом за отказ ехать в сборный пункт. В военкомате у него забрали телефон и не дали позвонить адвокату.

Еще одного жителя Москвы полицейские забрали на улице как уклониста. Он оспаривает решение о призыве в суде, но суд пока не вынес решения, сообщает «Движение сознательных отказчиков».

«Моего мужа задержали в метро, прямо на станции, сначала посадили в «обезьянник», а потом перевели в тюрьму в МВД, откуда его привезли в военкомат. Чудом он оттуда вышел – я успела привезти ему документы, подтверждающие, что у него есть судебное дело по поводу этого «федерального розыска». Облава была страшная, только с мужем сидели 250 человек, а выбрались только четверо», – рассказывает подписчица канала «Идите лесом».

От военкомата не защищают и непризывные диагнозы: гребут всех, пишут в соцсетях россияне:

«Моего сына, 24 года, задержали в подъезде, отобрали телефон и отправили на Угрешскую. У него диагноз астма, который он отнес в военкомат. Но там вместо того, чтобы отправить на дополнительное обследование, фельдшер написал «годен с группой Б». Это вообще погранвойска… У нас заседание суда скоро, мы подали жалобу в военкомат и заявление в суд с просьбой направить на дообследование».

В московском и питерском метро молодых людей распознают по видеокамерам, после чего сотрудники полиции сразу отвозят их на сборный пункт. Везут часто в наручниках.

«Меня задержали в метро, прямо в вагоне, в наручники и в ОВД, все по классике. Потом сразу на Угрешскую. Сотрудники военкомата сказали полицейским, что я должен сдать телефон. Полицейские сами удивились, потому что оснований изъять телефон у меня не было. Военкомат отказался меня принимать без сдачи телефона, и меня отвезли обратно в ОВД. К вечеру приехал адвокат и меня отпустили, но заставили подписать отказ от претензий к действиям полиции. Еще предупредили, что я все равно числюсь в розыске. Полиция сама не понимает, что делать с задержанным. У них установка – передать призывника военкомату, но по большому счету им на это плевать», – рассказывает призывник из Москвы.

Жителя Петербурга, который поехал в Москву в командировку, увезли прямо из гостиницы в военкомат. При этом к службе парень не годен по состоянию здоровья. Его отпустили, но заставили подписать повестку и явиться в московский военкомат, рассказала невеста петербуржца. Еще один житель Москвы рассказал, что полиция задержала его друга из Питера прямо на улице и сутки возила по военкоматам. После этого парня отправили в армию.

В Петербурге военкомы устраивают облавы при поддержке ОМОНа: «11:30 Санкт-Петербург фудкорт при ТК «Сенная». Военкомы в балаклавах проверяют военники у студентов в очередях на фудкорты. Работают при поддержке ОМОНа. Три военкома и толпа ОМОНа. Забрали куда-то кассира из бабл.ти. На данный момент практически все студенты, из тех, кого не задержали, убежали с фудкорта».

«Санкт-Петербург, метро Сенная, адрес Ефимово 3, облавы, много СОБРа и много военных, гребут всех подряд, спрашивают документы! У призывников отбирают паспорта. Хотели забрать в военкомат для проверки учета. Мне 33 года, не служил, ограниченно годен. Я дал им копию паспорта, заверенную нотариусом, а так хотели везти в военкомат. СОБРовцы шутили, что заберут помощником пулеметчика. Я сказал, что я не хочу и что я миролюбивый человек, на что они ответили: «Это пока в окно не постучали!»

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