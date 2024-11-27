Курсы доллара и евро взяли очередные психологические отметки 27.11.2024, 14:50

На торгах 27 ноября белорусский рубль продолжил падение.

27 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.

Доллар подорожал на 1,74% — до 3,533 рубля. Последний раз доллар устанавливал исторический максимум вчера, 26 ноября.

Евро подорожал на 1,98% — до 3,725 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,67% — до 3,3073 рубля за 100 российских рублей.

Юань стал дороже на 0,91% — до 4,8508 рубля за 10 юаней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com