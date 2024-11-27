Байден: Израиль и «Хезболла» окончательно договорились о прекращении огня
- 27.11.2024, 14:55
В течение 60 дней Израиль будет постепенно выводить войска с территории Ливана.
Израиль и Ливан согласились прекратить боевые действия. Об этом сообщил в соцсети Х президент США Джо Байден.
По его словам, соглашение о прекращении огня вступило в силу в ночь на среду.
«Сегодня я имею хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить: они приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и «Хезболлой», - написал Байден.
Он добавил, что США рассчитывают, что договоренности о прекращении огня - бессрочные.
Ожидается, что в течение ближайших 60 дней Израиль поэтапно выведет войска из Ливана. Тем временем армия Ливана - развернет свои силы в регионе. А вот «Хезболла» прекратит свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани.
Так, решение гарантирует защиту Израиля от угрозы со стороны ливанской группировки «Хезболла» и других террористических организаций, действующих из Ливана, передают в Белом доме.