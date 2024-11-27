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Байден: Израиль и «Хезболла» окончательно договорились о прекращении огня

  • 27.11.2024, 14:55
Байден: Израиль и «Хезболла» окончательно договорились о прекращении огня

В течение 60 дней Израиль будет постепенно выводить войска с территории Ливана.

Израиль и Ливан согласились прекратить боевые действия. Об этом сообщил в соцсети Х президент США Джо Байден.

По его словам, соглашение о прекращении огня вступило в силу в ночь на среду.

«Сегодня я имею хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить: они приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и «Хезболлой», - написал Байден.

Он добавил, что США рассчитывают, что договоренности о прекращении огня - бессрочные.

Ожидается, что в течение ближайших 60 дней Израиль поэтапно выведет войска из Ливана. Тем временем армия Ливана - развернет свои силы в регионе. А вот «Хезболла» прекратит свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани.

Так, решение гарантирует защиту Израиля от угрозы со стороны ливанской группировки «Хезболла» и других террористических организаций, действующих из Ливана, передают в Белом доме.

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