Байден: Израиль и «Хезболла» окончательно договорились о прекращении огня 27.11.2024, 14:55

В течение 60 дней Израиль будет постепенно выводить войска с территории Ливана.

Израиль и Ливан согласились прекратить боевые действия. Об этом сообщил в соцсети Х президент США Джо Байден.

По его словам, соглашение о прекращении огня вступило в силу в ночь на среду.

«Сегодня я имею хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить: они приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и «Хезболлой», - написал Байден.

Он добавил, что США рассчитывают, что договоренности о прекращении огня - бессрочные.

Ожидается, что в течение ближайших 60 дней Израиль поэтапно выведет войска из Ливана. Тем временем армия Ливана - развернет свои силы в регионе. А вот «Хезболла» прекратит свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани.

Так, решение гарантирует защиту Израиля от угрозы со стороны ливанской группировки «Хезболла» и других террористических организаций, действующих из Ливана, передают в Белом доме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com