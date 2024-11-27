«А стоит это сумасшедшие деньги»7
- 27.11.2024, 15:07
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Жительницу Кобрина озадачила игрушка в «Детском мире».
Женщина в Кобрине зашла с дочкой в магазин «Детский мир» и увидела там игрушку, которая ее озадачила. Во-первых, она не поняла, почему такая высокая цена, а во-вторых — для чего нужна эта забава. Видео женщина опубликовала в TikTok, пишет «Зеркало».
«Игрушка за 158 рублей. Не понимаю, в чем прикол», — призналась автор видео.
Она рассказала, что дочке игрушка понравилась, но сама женщина не понимает, что с ней можно делать.
@_ma.rio__ #schabowy #peppapig #przerobka #foryoupage❤️❤️ ♬ dźwięk oryginalny - IIII
Пользователи в комментариях согласились с женщиной, что цена и вправду высокая:
• «Они и близко столько не стоят».
• «В „Детском мире“ и за 300 с чем-то есть в Кобрине».
• «А что эти игрушки умеют за такие деньги? Из чего они?»
• «Сейчас глянула — 8 $ в Китае, если оптом — дешевле. Цены у нас в Беларуси на игрушки неоправданно высокие».
• «Вот такое максимум 30 р., не больше. Не покупайте, тогда им придется снизить цену».
• «Каждый год что-то новое придумывают, и стоит это сумасшедшие деньги, главное — создать пиар вокруг этой игрушки и заработать ХОРОШИЕ деньги, на следующий год будет другое. Знаю, у самой внуки».
Добавим, что игрушки Fluffie Stuffiez — это новинка 2023 года. Их фишка в том, что их надо выщипывать. Если удалить верхний пушистый слой, то под ним можно увидеть мордочку игрушки и изменить ее цвет.