В Беларуси заметили ястребиную сову
- 27.11.2024, 15:18
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В нашей стране она очень редкая гостья.
В Беларуси была замечена ястребиная сова. Последний раз эту птицу фиксировали в нашей стране два года назад (редких птиц регулярно замечают в РБ).
Как пишет сайт «Еврорадио» со ссылкой на @wildlifebelarus, в нашей стране ястребиная сова — очень редкая гостья, потому что гнездится в таежной зоне Европы и Азии. Обычно зимует в пределах гнездового ареала, но иногда отлетает на юг. В Беларуси ее регистрировали всего около 10 раз (последние регистрации были в 2022 году). Размером она чуть больше голубя.
Однако 24 ноября бердвотчеры Матвей Ихненко и Дмитрий Чудинов заметили ястребиную сову в Верхнедвинском районе Витебской области. Они увидели какую-то хищную птицу, которая сидела на дереве посреди поля, но не могли ее разглядеть в бинокль (не было видно головы). Сделали несколько снимков.
«Решили прогнать фото через нейросеть. Результат ошеломил — ястребиная сова!» — говорит Чудинов. Орнитологи это подтвердили.