СМИ: В столице Пакистана, где находится Лукашенко, началась «резня» 13 27.11.2024, 15:18

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Есть погибшие.

Диктатор Лукашенко оказался в эпицентре массовых протестов в столице Пакистана, где он находится с визитом. За последние сутки ситуация значительно накалилась.

Тысячи протестующих ворвались в столицу Пакистана Исламабад и требуют освободить из тюрьмы экс-премьера Имрана Хана, главу партии «Движение за справедливость» PTI.

Полиция применила против них силу, начались столкновения, которые местные СМИ назвали «резней». По информации издания ARA News, задержаны около 450 человек.

Оппозциионная партия «Движения за справедливость» заявила о восьми погибших в ходе протестов.

یہ پچھلے چار سے پانچ گھنٹوں کی تمام ویڈیوز ایک ساتھ اس ویڈیو میں اکٹھی کر دی ہیں۔

اس دوران ورکرز کو شہید کیا گیا pic.twitter.com/SixlloFgjy — Arslan Baloch (@balochi5252) November 26, 2024

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