Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии 4 27.11.2024, 15:22

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Урсула фон дер Ляйен

Ее возглавила президент Урсула фон дер Ляйен.

Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии. Ее возглавляет президент Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Европарламент в X (Twitter).

«Сегодня Европейский парламент проголосовал за новую коллегию комиссаров, которая будет предлагать политику ЕС на следующие пять лет», - говорится в сообщении.

За новый состав Еврокомиссии проголосовали 370 депутатов, против - 282, еще 36 европейских депутатов воздержались.

Напомним, каждая из стран-членов ЕС выдвигает по одному еврокомиссару в состав Еврокомиссии. Исключением является Германия, поскольку эту страну представляет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кандидатуру фон дер Ляйен на этот пост поддержал Европейский совет и утвердил Европарламент в июле этого года после выборов.

Кроме президента, в состав Еврокомиссии вошли 26 комиссаров. В сентябре Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии.

К примеру, представитель Эстонии Кая Каллас была назначена на должность главного дипломата ЕС. Литовец Андрюс Кубилюс занял пост еврокомиссара по обороне и космосу, а представительница Словении Марта Кос - еврокомиссара по вопросам расширения.

Европарламент в течение нескольких недель не мог утвердить кандидатуры семи еврокомиссаров. Однако споры удалось разрешить.

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