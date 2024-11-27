Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии4
- 27.11.2024, 15:22
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Ее возглавила президент Урсула фон дер Ляйен.
Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии. Ее возглавляет президент Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает Европарламент в X (Twitter).
«Сегодня Европейский парламент проголосовал за новую коллегию комиссаров, которая будет предлагать политику ЕС на следующие пять лет», - говорится в сообщении.
За новый состав Еврокомиссии проголосовали 370 депутатов, против - 282, еще 36 европейских депутатов воздержались.
Напомним, каждая из стран-членов ЕС выдвигает по одному еврокомиссару в состав Еврокомиссии. Исключением является Германия, поскольку эту страну представляет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кандидатуру фон дер Ляйен на этот пост поддержал Европейский совет и утвердил Европарламент в июле этого года после выборов.
Кроме президента, в состав Еврокомиссии вошли 26 комиссаров. В сентябре Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии.
К примеру, представитель Эстонии Кая Каллас была назначена на должность главного дипломата ЕС. Литовец Андрюс Кубилюс занял пост еврокомиссара по обороне и космосу, а представительница Словении Марта Кос - еврокомиссара по вопросам расширения.
Европарламент в течение нескольких недель не мог утвердить кандидатуры семи еврокомиссаров. Однако споры удалось разрешить.