Попытка Путина спрятать внебрачную дочь провалилась 3 27.11.2024, 15:42

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Она начала использовать паспорт, который все раскрывает.

Украинский телеканал «ТСН» опубликовал сенсационные данные о том, что предполагаемая внебрачная дочь Путина Елизавета Кривоногих стала использовать паспорт на фамилию Руднова. Эта фамилия не случайна. Она принадлежала Олегу Руднову, давнему другу главы Кремля и медиаменеджеру, чья семья, по данным расследований, выполняла деликатные поручения в интересах Путина. По данным утечки из российских баз данных, Елизавета Олеговна Руднова училась в парижской школе менеджмента и искусства ICART.

Журналисты «ТСН» предоставили доказательства, включая документы об академических успехах и подтверждения от сотрудников учебного заведения. Фамилия Руднова, указанная в этих документах, совпадает с паспортными данными предполагаемой дочери Путина.

Сеть связей и «новая личность»

Выбор фамилии для создания новой личности связан с давними связями Путина и семьи Рудновых. В 2008 году Светлана Кривоногих, мать Елизаветы, получила от семьи Рудновых элитную недвижимость в Санкт-Петербурге. Позже другие объекты недвижимости и активы оформлялись на членов этой семьи, подчеркивая их близость к окружению президента РФ.

Расследования показывают, что фамилия Руднова — не первая попытка скрыть истинную личность Кривоногих. Ранее она использовала псевдоним Розова. По данным утечек, этот псевдоним фигурировал в заказах доставки еды, прокате электросамокатов и бронированиях авиабилетов.

Туманные следы

В базах авиаперелетов указано, что под фамилией Руднова девушка летала по России, а под псевдонимом Розова — за границу. Последний выезд из России был зафиксирован в мае 2021 года, когда Кривоногих направилась в Париж.

Контекст и парадокс

Скандал с фамилией Руднова стал очередным звеном в цепи разоблачений, связанных с личной жизнью Путина. В то время как президент России провозглашает курс на традиционные ценности, его связи с женщинами и детьми вне брака вызывают вопросы.

Мать Елизаветы Светлана Кривоногих, как утверждают журналисты, была любовницей Путина в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Сегодня она владеет активами на сумму более 100 миллионов долларов, является акционером банка «Россия» и находится под санкциями Великобритании и Канады.

Пока в России продолжается пропаганда семейных устоев, за рубежом под разными фамилиями и с помощью тесного круга доверенных лиц скрываются тайны и махинации, подрывающие имидж «защитника морали».

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