В Гомеле прошла волна «политических» арестов
- 27.11.2024, 15:39
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Часть бывших активистов уже месяц «на сутках», часть — под уголовным преследованием.
Волна «политических» арестов, которая прошла по Гомелю в конце октября — начале ноября, не закончилась привычными «сутками» и штрафами за «подписки». Как стало известно «Флагштоку», большинство задержанных до сих пор держат в заключении, причем некоторых перевели в СИЗО и обвиняют по уголовным статьям.
«Мы не можем назвать фамилии репрессированных и обвинения, которые им предъявляют, но можем констатировать, что было задержано более десяти человек, среди которых есть бывшие политзаключенные», — пишет издание.
Отмечается, что большинство задержанных — это люди, которые не проявляли никакой активности в последние годы, но известны как участники демократического движения еще до протестов 2020 года.
Пока известно как минимум о двух уголовных делах и о том, что некоторым из задержанных уже три раза подряд присуждали административный арест за якобы наличие подписок в соцсетях на страницы, объявленные «экстремистскими».
Например, так было с Марией Тульженковой, которую в очередной раз осудили 25 ноября — ее дело появилось в расписании суда Центрального района Гомеля. Решение выносил судья Александр Пискунов. Почти во всех остальных случаях в расписание не вносили процессы по «политическим» задержанным и судили их без огласки.