Политолог: Индия будет недовольна Лукашенко 3 27.11.2024, 15:52

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И сделает свои выводы.

Лукашенко находится в столице Пакистана, охваченной протестами. Известно, что Минский завод колесных тягачей поставлял Исламабаду шасси для ракетных комплексов, за что попал под санкции США. Может ли в этот раз речь вестись об оружии для Пакистана? Как на такие контакты отреагирует Индия, которая находится в конфликте с Исламабадом? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом Владимиром Цыбулько:

— Основной предмет торговли, насколько я понимаю, тракторы. Судя по заявлениям министра экономики Беларуси, товарооборот очень символический — 17 миллионов долларов. Это смешные суммы.

Думаю, торговля между двумя странами — это узкие сегменты комплектующих или для тракторов, или для сельхозтехники, или для военной техники. Известно, что Пакистан делает ставку на Китай в своих военных технологиях. Пакистан — большой партнер Пекина. Думаю, этот визит в рамках большого китайского партнерства, а не прямые контакты Минска и Исламабада.

Такой визит точно будет услышан в Нью-Дели, Индия сделает свои выводы. Понятно, что Пакистан и так партнер Китая. Если Лукашенко рассчитывает на торговлю с Индией, то могут быть проблемы.

Не исключаю, что Лукашенко может предлагать ремонт пакистанской техники и ее модернизацию. Хотя, думаю, китайцы, так просто не отдадут этот рынок.

Для Пакистана Беларусь — незначительный партнер. Понимаю, что Лукашенко хочет расширять свои рынки сбыта, но, думаю, это имитация бурной деятельности, а не работа на результат и экономический импульс.

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