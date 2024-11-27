Белоруска пыталась ввезти из Турции «для себя» 120 кг лекарств

Белоруска пыталась ввезти из Турции «для себя» 120 кг лекарств2
- 27.11.2024, 16:05
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В отношении женщины начали административный процесс.
Белоруска намеревалась ввезти «для себя» 120 кг лекарственных средств и инъекционных шприцов. Но таможня не дала «добро», сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.
Медикаменты 38-летняя женщина, прибывшая в Национальный аэропорт «Минск» авиарейсом «Стамбул-Минск», упаковала в четыре чемодана. При этом она выбрала «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.
«Логично, что сотрудники Минской региональной таможни такой объемный багаж досмотрели», — пояснили в таможне.
Там заявили, что такая партия не может быть отнесена к товарам для личного пользования, поэтому подлежит обязательному декларированию с предоставлением всех необходимых для ее перемещения документов.
Однако женщина утверждала, что лекарства приобрела исключительно для личного пользования. Все, что она смогла предоставить из документов, — это выписка по наименованию и стоимости некоторых медикаментов.
Из 170 позиций перемещаемых препаратов только 7 официально зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств Республики Беларусь.
В отношении белоруски начали административный процесс по ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование и предоставление недостоверных сведений о товарах в крупном размере).
В соответствии с санкцией статьи ей грозит штраф вплоть до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Стоимость партии лекарственных средств и инъекционных шприцов составила 320 тыс. рублей.