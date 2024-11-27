Российский рубль сорвался в штопор

Российский рубль сорвался в штопор6
- 27.11.2024, 16:12
- 6,876
И обновляет антирекорд за антирекордом.
Российский валютный рынок продолжает пикировать, четвертый день подряд обновляя минимумы с первых недель вторжения в Украину.
В среду, 27 ноября, курс доллара на форексе подскочил почти на 5% и впервые с марта 2022 года превысил 113 рублей.
Евро достиг отметки 119 рублей, также рекордной за последние полтора года.
Юань на Московской бирже подскочил на 1,8% и вплотную подошел к уровню 15 рублей.
Вслед за российским рублем падает и белорусский. Доллар подорожал на 1,74% — до 3,533 рубля. Последний раз доллар устанавливал исторический максимум вчера, 26 ноября.