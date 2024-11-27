Российский рубль сорвался в штопор 6 27.11.2024, 16:12

6,876

Фото: Reuters

И обновляет антирекорд за антирекордом.

Российский валютный рынок продолжает пикировать, четвертый день подряд обновляя минимумы с первых недель вторжения в Украину.

В среду, 27 ноября, курс доллара на форексе подскочил почти на 5% и впервые с марта 2022 года превысил 113 рублей.

Евро достиг отметки 119 рублей, также рекордной за последние полтора года.

Юань на Московской бирже подскочил на 1,8% и вплотную подошел к уровню 15 рублей.

Вслед за российским рублем падает и белорусский. Доллар подорожал на 1,74% — до 3,533 рубля. Последний раз доллар устанавливал исторический максимум вчера, 26 ноября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com