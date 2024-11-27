В России начинается бардак 3 Роман Шрайк

27.11.2024, 16:18

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«Неисчерпаемые» ресурсы начинают исчерпываться.

В чатике внезапно возникла тема «Мы могли победить в 2022-м». Это достаточно распространенное заблуждение, поэтому напишу – не могли. Если бы даже каким-то чудом с помощью предоставленной по ленд-лизу «Звезды смерти» российские войска были бы откинуты за «линию 24 февраля», ничего бы не закончилось.

Это не сумо, где ты выбрасываешь противника за пределы круга, а он кланяется, признавая поражение, и уходит в раздевалку.

Это совсем другой турнир.

Россия будет пытаться захватить нашу страну, пока у нее будут ресурсы – финансовые, военные, моральные.

В 2022 году ресурсов у РФ было навалом. Поэтому закончиться война могла только одним способом – если бы мы заключили «позорный мир». Который привел бы или к медленному поглощению Украины Россией, или к новому вторжению немного позже.

Если бы наши успехи на фронте были лучше реальных (Харьков, Херсон), Путин мобилизовал бы не 300 тысяч, а, например, 500. И все, давай по-новой.

Исчерпание ресурсов (ФНБ, запасы советской техники на складах) у РФ начинает просматриваться только сейчас. И с середины 2025 года оно из прогнозируемых перейдет в реальное. Танков на поле боя будет меньше, бронетехники меньше. В финансах будет бардак.

Как бы «ура», но сейчас в полный рост стоит проблема с нашими ресурсами. В первую очередь, человеческими. Денег хватает, оружие пока есть, с людьми плохо. Об управлении и распоряжении этими людьми – отдельная тема.

Так что мы вроде бы дотерпели до момента, когда «неисчерпаемые» ресурсы России начинают исчерпываться, но и сами растеряли энергию.

Но это я уже в сторону вильнул. Суть в том, что пока у РФ будет возможность воевать, она будет воевать.

А наша задача и задача всего цивилизованного мира – эту возможность превращать в невозможность.

Роман Шрайк, Telegram

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