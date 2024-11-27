Могут ли выгнать квартирантов при наличии договора? 27.11.2024, 16:23

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Ответ риэлтора.

Белорусский агент по недвижимости Анна Попова рассказала, могут ли владельцы жилья выселить квартирантов, если с теми заключён официальный договор найма. Оказывается, согласно законодательству, досрочно расторгнуть документ можно только по обоюдному согласию, пишет telegraf.news.

По словам риэлтора, если арендодатель хочет выселить людей, с которыми ранее был заключён договор найма жилого помещения, а те намерены жить дальше, то «ничего вы с ними не сделаете».

Специалист добавила, что квартиросъёмщики «имеют на это полное право», имею ввиду проживание в течение всего срока, указанного в документе. Например, если квартиру официально сдали с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года, то наниматели спокойно могут жить там на протяжении года.

«Выселить квартирантов сможет только новый собственник, и то по решению суда», — добавила Анна Попова.

В комментариях к видео в TikTok люди интересовались: а если отключить свет и газ? В ответ на это риэлтор заверила: «Не получится».

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