Россияне второй месяц подряд массово воруют сливочное масло 27.11.2024, 16:29

Число краж продолжает расти.

Сотрудники полиции возбудили около 50 уголовных дел за кражу сливочного масла в нескольких регионах России. Количество краж этого продукта выросло в октябре и продолжает расти, заметил сайт The Moscow Times.

Случаи воровства масла из магазинов увеличились в Москве, Подмосковье, Твери, Петрозаводске, Липецке, Сызрани и других городах. Из продуктовых магазинов крадут и другие товары, но масло часто берут по несколько упаковок.

В городе Шуя Ивановской области неизвестная украла из супермаркета 11 пачек масла и другие товары на общую сумму чуть более 4 тыс. рублей. В Улан-Удэ мужчина и женщина украли сливочное масло и другие товары. Позже их задержала полиция, пара частично возместила ущерб, им была избрана мера в виде подписки о невыезде, при этом мужчине предложили подписать контракт на войну. Аналогичное предложение было сделано женщине из Нижегородской области, которая украла 29 пачек масла. 21 ноября 34-летний мужчина похитил из супермаркета в Сызрани 8 пачек масла. Он был задержан.

После резкого скачка цен на масло этой осенью россияне начали массово воровать продукт из супермаркетов. В конце октября сообщалось, что в России резко участились случаи краж этого товара.

Для борьбы с этой проблемой руководство одного из магазинов «Кировский» в центре Екатеринбурга приняло решение упаковывать сливочное масло в защитные пластиковые контейнеры, аналогичные тем, что используют для хранения мелкой электроники в магазинах бытовой техники.

С аналогичной проблемой столкнулись и магазины в Санкт-Петербурге. Например, на полках сети «Дикси» появились объявления с просьбой обращаться к продавцам за сливочным маслом, поскольку сам товар убран с витрин. В петербургских магазинах «Вкусвилл» сливочное масло теперь хранится в холодильниках на кассах вместе с икрой и дорогим алкоголем.

Согласно данным Росстата, рост цен на сливочное масло с начала года составил 27,5%, что вывело его в топ самых подорожавших продуктов. Быстрее, согласно Росстату, дорожает только картофель (на 64,1% с начала года). Чуть медленнее растут цены на баранину — на 21,2% за 10 месяцев.

Зафиксированный Росстатом результат для сливочного масла стал рекордным с 2007 года, когда за такой же период (январь–октябрь) цены на масло подскочили на 31,9%.

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