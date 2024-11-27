Китайский танк VT-4 опозорился во время демонстрации на международном авиашоу 1 27.11.2024, 16:45

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Видеофакт.

Китайский основной боевой танк VT-4 сломался во время демонстрации в рамках международного авиашоу Airshow China 2024 в Чжухае. Он заглох во время попытки заехать на холм, сообщает Defence Blog.

Отмечается, что демонстрацию организовала компания Norinco, которая отвечает за разработку VT-4. Танк должен был продемонстрировать свои ходовые характеристики, но все пошло не по плану.

Во время одного из испытаний, которое предусматривает подъем на холм, танк внезапно остановился из-за механической неисправности и заглох. После этого он откатился назад. Причину поломки пока не выяснили.

В издании добавили, что такой инцидент говорит о низком качестве китайской военной техники. Журналисты вспомнили, как в 2016 году другой китайский танк, Type-96B, сломался во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино в России.

Напомним, что VT-4 является частью семейства танков, созданных на базе прототипа Type 90-II. Он оснащен 12-цилиндровым двигателем VT/E1 мощностью 1200 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой переключения передач Ch1000B.

Боевая машина оснащена 125-мм гладкоствольной пушкой, которая может стрелять не только стандартными снарядами, но и ракетами. Помимо этого на танк установлены 12,7-мм зенитный и 7,62-мм встроенный пулеметы.

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