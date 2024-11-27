FT: В КНР уже третий министр обороны подозревается в коррупции 27.11.2024, 17:10

Под следствием также оказались как минимум двое высокопоставленных китайских чиновников.

В Китае подозревают министра обороны в коррупции. Под следствием также оказались как минимум двое высокопоставленных китайских чиновников.

Об этом сообщает The Financial Times.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в Народно-освободительной армии Китая продолжается волна расследований в отношении высшего военного командования.

Действующего министра обороны Китая Дун Цзюня подозревают в коррупции. Он был назначен на должность главы оборонного ведомства в декабре 2023 года, став третьим министром обороны за два года, который оказался под следствием.

Его предшественник, генерал Ли Шанфу, был отстранен от должности всего через семь месяцев работы. До этого за коррупцию задержали экс-министра генерала Вэй Фэнхэ, который в марте 2023 года ушел в отставку.

Кроме министра, расследование начато в отношении как минимум двух китайских высокопоставленных чиновников, которые руководили ракетными войсками и программой производства ядерного оружия.

В Китае отказываются комментировать расследование в отношении топ-военных.

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