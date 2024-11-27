Есть нюансы 1 Михаил Крутихин

27.11.2024, 17:25

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Почему в России будет падать добыча нефти.

За этот год мне довелось выслушать десятки докладов, с которыми российские промысловики и геологи, чиновники нефтеносных регионов и федеральных ведомств выступали на разнообразных научно-практических конференциях. Информация в таких выступлениях выступает наружу каплями, поскольку правительство засекретило ключевые статистические данные отрасли, но некоторые объективные выводы сделать всё-таки можно.

Главный вывод прост и очевиден. Добыча российской нефти расти не будет. Более того, удержать нынешний уровень добычи становится все труднее и дороже.

Часть докладчиков смущенно ссылается на некие обязательства России по сокращению добычи по соглашению ОПЕК+, но никаких доказательств намеренного сокращения представители компаний на конференциях не представляют. Некоторые эксперименты с закрытием промыслов состоялись, но особого воздействия на общее количество поднятой из недр нефти они не имели.

Прогноз в целом негативный. На научно-практической конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири» обсуждалось состояние дел в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — источнике примерно половины российской нефти. Заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев продемонстрировал график трёх сценариев нефтедобычи.

По его словам, целью нефтяников Югры остается сохранение годовой добычи на уровне 216 млн тонн — столько округ произвел в 2023 году. Однако уже в этом году добыча оценивается всего в 205 млн тонн. Это крутое падение по сравнению с 280 млн тонн в 2007–2008 годах, и движение вниз, как показывают данные двух последних лет, продолжается.

Невозможно понять, откуда на графике взялся какой-то «инерционный» сценарий плавного сокращения, но текущая тенденция — по экспоненте! — говорит о быстром скольжении вниз. Вероятность этого сценария, по отзывам отраслевиков, самая высокая. Можно ожидать, что ХМАО в 2030 году сможет добыть только 160 млн тонн нефти, а в 2050 году — всего 79 млн тонн. И это — в основном нефтепродуктивном регионе России, который, если верить заместителю губернатора, ещё в течение ста лет будет отвечать за 40-45% всей добычи нефти в нашей стране.

Объективная причина для негативных ожиданий есть. Это истощение рентабельных запасов в эксплуатируемых месторождениях и отсутствие новых крупных открытий. Остаточные запасы более чем наполовину представлены трудноизвлекаемой (по геологическим причинам) нефтью и высокообводнёнными залежами, то есть продуктивными в прошлом пластами, куда по мере выработки запасов закачивались колоссальные объемы воды. Самая распространённая в Югре пропорция нефти в поступающей из-под земли «скважинной жидкости» — от двух до пяти процентов.

Как признал в выступлении Забозлаев, нефтяникам не удается увеличить и такой показатель, как КИН — коэффициент извлечения нефти — выше 0,222, то есть имеющимися техническими средствами на поверхность они могут поднять чуть больше 22% доказанных запасов.

Что касается выхода на новые месторождения, то ситуация и здесь неутешительная. Орест Каспаров, представлявший на конференции Роснедра, заметил, что добыча в 2025 году, на которую рассчитывают авторы «Энергетической стратегии», покрывается действующими промыслами всего на 25%, а новых значительных проектов нет и не предвидится. Единственная надежда в Югре, подчеркнул он, это «усердная работа со старыми месторождениями», а не новые проекты.

А старые месторождения с обводнёнными и трудноизвлекаемыми запасами требуют всё новых и новых вложений денег. Собирать товарные баррели из пленочки нефти на поверхности «скважинной жидкости» становится всё дороже. Представители нефтедобывающих компаний все время просят государство: дайте денег, дайте денег! Без дополнительных налоговых льгот работать с запасами такого низкого качества становится невозможно. Без государственной финансовой помощи добыча будет падать ещё стремительнее.

Правительство обещало распространить практику НДД (налога на дополнительный доход, который позволяет отодвинуть начало налоговых выплат на период выхода на окупаемость,) на много проектов уже в 2027 году, но надежды на эту льготу у нефтяников практически не осталось. Директор департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики Антон Рубцов был в своем выступлении на конференции совершенно откровенен: «Страна не готова рискнуть значительной частью доходов ради новых проектов! Работайте сами над созданием новых технологий, чтобы выправить положение».

Высказывания представителей нефтяных компаний были — если отбросить рассказы о попытках обеспечить добычу на конкретных промыслах — ещё категоричнее. Главный геолог «Сургутнефтегаза» Вячеслав Чирков заявил: «Будущее округа и России связано с трудноизвлекаемыми запасами, а они нерентабельны».

Учитывая исчерпание рентабельных запасов и нежелание правительства пожертвовать для их разработки деньгами, которые идут на войну, перспектива отечественной нефтедобычи выглядит неутешительно.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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