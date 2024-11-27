Из Беларуси ушел очередной иностранный инвестор 27.11.2024, 17:35

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Компания продала свой бизнес в странах СНГ.

Литовская компания Vičiunai Group, которая занимается в том числе выпуском крабовых палочек под брендом Viči, в апреле этого года продала свой бизнес в России и других странах СНГ. Как оказалось, тогда этот иностранный инвестор объявил и об уходе из Беларуси. Но эта информация «всплыла» только сейчас, пишет «Зеркало».

В апрельском сообщении Vičiunai Group заявила, что продала свой завод по выпуску крабовых палочек в Калининградской области, а также «логистические и торговые компании, работающие в семи странах». «Таким образом, компания полностью ушла с рынков России и других стран, входящих в СНГ», — заявили тогда в Vičiunai Group.

Как уточнялось, на эту сделку потребовалось почти два года. Одна из причин — согласование с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

В апреле этого года Vičiunai Group заявила, что продала свой бизнес в России и других странах СНГ российской компании «УК „Группа Океан“», которая была создана в июне 2023 года. Она также получила право использовать торговую марку Viči на территории стран СНГ. По соглашению сторон стоимость сделки не разглашалась.

Среди перечисленных компаний, от которых избавилась Vičiunai Group, были перечислены три белорусские. Это «Экофорт», «Вичюнай Бел» и «Вичюнай Логистик». Так, предприятие «Экофорт» занимается экспортом в Беларусь рыбной и морепродукции из Калининградской области.

Фирма «Вичюнай Бел» была создана в середине 2010 года, а также зарегистрирована в качестве резидента свободной экономической зоны «Минск». Она планировала инвестировать около пяти млн долларов в строительство крупного завода по переработке морепродуктов. У литовского инвестора были планы перенести в Беларусь производство из Калининграда, поскольку он рассчитывал на большие объемы экспорта в страны Евразийского экономического союза, и белорусская логистика казалась ему более привлекательной. Для этого была создана логистическая фирма «Вичюнай Логистик». Она намеревалась построить под Минском крупный логистический центр с заявленным объемом инвестиций в 3 млн долларов.

Однако в 2019 году стало известно, что «Вичюнай Бел» лишилась статуса резидента свободной экономической зоны «Минск», поскольку не занималась реализацией инвестпроекта. Тогда появилась информация о возможном уходе литовского инвестора из Беларуси, но официально это не подтверждалось.

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