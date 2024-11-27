Акции «Газпрома» рухнули почти до $1 6 27.11.2024, 17:54

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Исторический минимум.

Акции российского газового гиганта «Газпром» по состоянию на 27 ноября рухнули до исторического минимума. Отмечается, что такая ситуация возникла из-за стремительного обесценивания российского рубля.

По данным Trading Economics, одна ценная бумага компании упала почти до 1 доллара или 115,66 рубля.

За месяц ценные бумаги «Газпрома» подешевели на 7,62%. Тогда как в годовом исчислении спад на рынке оценили в почти 30%.

Согласно прогнозам, акции крупнейшей корпорации РФ в четвертом квартале должны были стоить более 130 рублей за штуку. При этом на пике одна акция газового монополиста стоила в восемь раз дороже – 8,5 доллара.

Российская национальная валюта обесценивается третий день подряд. На данный момент, курс 113,25 рублей за доллар.

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