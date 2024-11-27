В Беларуси запретили российские рыбные палочки и бургеры

В Беларуси запретили российские рыбные палочки и бургеры1
- 27.11.2024, 17:38
В них нашли патогенные микроорганизмы.
В белорусских магазинах обнаружили рыбные полуфабрикаты, опасные для здоровья, сообщает Госстандарт.
Проблемная продукция — замороженные бургеры и палочки, произведённые ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» в Калужской области. Импортом занималось ЗАО «Доброном».
Согласно данным Госстандарта, эти товары нарушают требования технических регламентов Таможенного и Евразийского экономических союзов. В продукции выявили бактерии группы кишечной палочки и опасные микроорганизмы, включая сальмонеллу.
22 ноября было выдано предписание изъять полуфабрикаты из продажи. К 29 ноября вся опасная продукция должна исчезнуть с полок магазинов.