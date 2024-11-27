В Беларуси запретили российские рыбные палочки и бургеры 1 27.11.2024, 17:38

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В них нашли патогенные микроорганизмы.

В белорусских магазинах обнаружили рыбные полуфабрикаты, опасные для здоровья, сообщает Госстандарт.

Проблемная продукция — замороженные бургеры и палочки, произведённые ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» в Калужской области. Импортом занималось ЗАО «Доброном».

Согласно данным Госстандарта, эти товары нарушают требования технических регламентов Таможенного и Евразийского экономических союзов. В продукции выявили бактерии группы кишечной палочки и опасные микроорганизмы, включая сальмонеллу.

22 ноября было выдано предписание изъять полуфабрикаты из продажи. К 29 ноября вся опасная продукция должна исчезнуть с полок магазинов.

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