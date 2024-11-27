Белорусская авиакомпания продает сразу пять самолетов 27.11.2024, 18:20

Фото: charter97.org

На ее базе хотели сделать лоукост-конкурента «Белавиа».

На аукционной площадке Института недвижимости и оценки GosTorg выставили на торги сразу пять самолетов. Они принадлежат ОАО «Авиакомпания Гродно» — на ее базе еще в 2014 году собирались создать крупную авиакомпанию, способную конкурировать с «Белавиа», пишет Blizko.by.

На торги выставлено сразу пять самолетов компании с регистрационными знаками EW-62618, EW-84727, EW-43952, EW-07428, EW-33583. Все пять — бипланы Ан-2, также именуемые «кукурузниками», выпущены с 1973 по 1988 годы. Все укомплектованы двигателями и винтами.

Все лоты находятся на территории гродненского аэропорта.

Цены на самолеты установлены в размере от 69 360 до 83 760 рублей. Шаг аукциона составляет 5% от начальной суммы. Кроме того, победитель должен выплатить вознаграждение оператору торгов в размере от 6% до 8% от итоговой цены лота (у разных лотов ставка разная). Таким образом, лот с самой низкой начальной ценой обойдется покупателю минимум в 78 654 рубля, а с самой высокой стартовой ценой — в 93 225 рублей. Все пять самолетов потянут на сумму минимум в 440 647 рублей, или примерно в 123 534 доллара. Также за дополнительную сумму (стартовая цена 47 760 рублей) можно купить еще один двигатель АШ-62ИР.

Торги по каждому лоту отдельно пройдут 30 декабря 2024 года, начало в 9.00.

Напомним, принадлежащая государству «Авиакомпания Гродно» уже не первый раз распродает свои самолеты. В частности, в 2023 году она избавилась сразу от нескольких из-за долгов.

Телеграм-канал о белорусской авиации «ОтВинта» писал со ссылкой на источник, что еще четыре года назад в парке перевозчика насчитывалось 16 самолетов: Ан-30, Ан-32, три Ан-12 и одиннадцать Ан-2.

«Но сейчас их куда меньше. Только в 2023-м гродненцы из-за долгов продали в Россию Ан-32 и три Ан-2. В их расположении осталось лишь семь Ан-2 и один Ан-12», — сообщал «ОтВинта».

Между тем еще в 2014 году на базе компании собирались создать крупную авиакомпанию, которая будет конкурировать с «Белавиа».

В планах была покупка 10 штук «Суперджетов» и старт регулярных рейсов в 2016-м. При этом за весь 2013 год авиакомпания получила чистую прибыль в размере всего 1,5 тысячи долларов. А в 2018-м — уже чистый убыток в 36 тысяч долларов. Авиакомпания считается гражданской, но пассажирских перевозок не выполняла и не выполняет, она специализируется на перевозке грузов и химобработке полей.

В 2020 году замахнулись уже на лоукост. Ныне покойный министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко заявил в июле того года:

— Мы задумались о создании второй белорусской компании, более бюджетной. Для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Скажем, в первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, «Авиакомпания Гродно». Поэтому в ближайшее время будем принимать решение по развитию данного вида перевозок.

Но ни лоукоста, ни вообще какой-либо пассажирской авиакомпании с регулярными рейсами сделать не получилось.

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