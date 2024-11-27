Бюджетный внедорожник Suzuki превратили в совсем другую машину 27.11.2024, 18:30

Результат выглядит интересно.

Известный почти на весь мир бюджетный внедорожник Suzuki Jimny отличается выдающимися возможностями за пределами твердого асфальта. Еще одно преимущество модели – стильная внешность. Но она не помешала превратить Jimny в совсем другую машину.

Об этом рассказали в Auto Motor und Sport. На маленьком и дешевом Suzuki Jimny появилось «лицо» Ineos Grenadier. Авторы провели смелый эксперимент, который привлекает внимание.

Ineos Grenadier – крупный британский внедорожник в стиле классического Land Rover Defender. Это довольно дорогой автомобиль, цена Ineos Grenadier – от 70 000 долларов. И это особенно интересно на фоне Jimny.

Кроме SUV в линейке моделей Ineos есть большой пикап. На горизонте – премиальный электрический внедорожник. Но ведь компактный автомобиль в линейке производителя мог бы привлечь новых покупателей и сделать бренд популярнее благодаря более привлекательной цене.

Однако не стоит надеяться на сотрудничество Suzuki с Ineos. Ранее японский производитель отметил, что Jimny является частью ДНК компании, поэтому должен нести на себе только родной логотип. Это был ответ на запрос Toyota «поделиться» моделью, чтобы продавать ее под другим брендом.

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